Стефано Габана напусна Dolce & Gabbana: Какво се променя за модната империя?

Нетното състояние на Габана се оценява на около 3 милиарда долара

Стефано Габана е подал оставка като президент на Dolce & Gabbana и обмисля варианти за дела си в италианската модна компания преди преговорите с банковите й кредитори, предаде Bloomberg.

63-годишният Габана, който основа модната къща заедно с тогавашния си партньор Доменико Долче, се е оттеглил през декември, става ясно от италиански корпоративен документ. Алфонсо Долче, брат на Доменико и сегашен главен изпълнителен директор, е поел поста на президент през януари. За оставката не беше съобщено досега.

Промени в управлението и натиск от кредиторите

Рокадата идва в момент, когато Dolce & Gabbana води нов кръг от преговори с кредиторите си. По информация на Bloomberg, Стефано Габана обмисля различни варианти за своя дял от около 40% в компанията.

Кредиторите настояват за осигуряване на до 150 млн. евро ново финансиране като част от по-широко рефинансиране на дълга. В този контекст компанията разглежда възможности като продажба на недвижими активи и подновяване на лицензионни споразумения с цел набиране на средства.

Финансовият натиск върху бранда се засилва на фона на охлаждането в сектора на луксозните стоки и нарастващата геополитическа несигурност.

В опит да укрепи управленския си екип, компанията планира да назначи на висша позиция бившия главен изпълнителен директор на Gucci Стефано Кантино.

На този фон все повече луксозни брандове се насочват към външно финансиране, сливания или продажба на дялове. През последната година Valentino договори допълнително финансиране от своите собственици Kering и Mayhoola след натиск от дълга, Prada придоби Versace, а Giorgio Armani предвижда в завещанието си възможност за частична продажба на компанията след неговата смърт.

В този контекст Dolce & Gabbana се стреми да запази независимостта си, като разширява дейността си извън традиционната мода – в козметиката, недвижимите имоти и хотелиерството.

Още през миналата година компанията рефинансира част от задълженията си с падеж до 2030 г. и привлече допълнително финансиране от 150 млн. евро в подкрепа на тази стратегия.

Богатството на Габана и развитието на бранда

Стефано Габана е сред най-разпознаваемите фигури в световната мода, като нетното му състояние се оценява на около 3 милиарда долара. Той натрупва богатството си като съосновател на Dolce & Gabbana заедно с Доменико Долче.

Двамата създават компанията през 1985 г. в Милано, като постепенно я превръщат в глобален бранд в луксозния сегмент. Още през 90-те години Dolce & Gabbana се утвърждава на международния пазар, разширявайки дейността си в различни направления – от мъжка мода и аксесоари до парфюми и висша мода.

Брандът придобива широка популярност благодарение на сътрудничества със световни звезди като Мадона, Кайли Миноуг и Бионсе и се утвърждава като един от разпознаваемите играчи в глобалната модна индустрия.