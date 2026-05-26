ОИСР: Международната търговия със стоки на страните от Г-20 расте значително

В Европейския съюз износът на стоки се е увеличил с 1,1 на сто

Въпреки смущенията в международната търговия в резултат на последствията от конфликта в Близкия изток търговията със стоки на страните от Г-20 е нараснала силно през първото тримесечие на 2026 г., според най-новия доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), публикуван днес на страницата ѝ.

Както износът, така и вносът на стоки в страните от Г-20 са нараснали с 5,3 на сто спрямо предходното тримесечие, по текущи цени в щатски долари.

Ръстът се е дължал отчасти на търговията с полупроводници и други високотехнологични продукти в Източна Азия, обясняват от ОИСР.

По отношение на търговията с услуги, страните с 20-те най-големи икономики в света са отбелязали по-скромен ръст – износът на услуги се е повишил с 1,7 на сто, а вносът – с 1,5 на сто, сочат предварителните оценки.

В Европейския съюз износът на стоки се е увеличил с 1,1 на сто, а вносът с 1,5 на сто през първото тримесечие спрямо предходния период, предаде БТА.

В Германия и износът, и вносът са нараснали с по 1,9 на сто, подкрепени от търсенето на скъпоценни камъни и метали.

Италия е увеличила износа си на стоки с 3,2 на сто в сравнение с предишното тримесечие, което се е дължало на повече доставки на метали и фармацевтични продукти, а вносът е бил с 2,9 на сто по-голям, като основно увеличения са записани при металите и автомобилите.

В Обединеното кралство износът се е увеличил с 3 на сто, а вносът – с 5,3 на сто, като са се засилили доставките на офис техника от Европейския съюз.

Износът на стоки от Съединените щати се е увеличил с 9,3 на сто през първото тримесечие на тримесечна основа, подкрепен от експорта на злато от частни фирми и лица, както и на нефтопродукти.

В същото време вносът в САЩ е нараснал с 8,1 на сто заради повече доставки на компютри и телекомуникационно оборудване.

Силен ръст на търговията със стоки е регистриран и в Източна Азия, допълват от ОИСР.

Износът на стоки на Китай е скочил с 13,5 на сто, главно заради силното търсене на полупроводници и високотехнологични продукти, докато вносът е отбелязал ръст с 16,7 на сто.

В Япония износът се е увеличил с 5,9 на сто през първото тримесечие, като основни експортни стоки са били кораби и цветни метали, а вносът, състоящ се основно от суровини, руди на цветни метали и полупроводници – с 4,8 на сто.

В Южна Корея износът на стоки също е скочил - с 22,7 на сто, благодарение на полупроводниците и смартфоните, докато вносът е нараснал със 7 на сто.

