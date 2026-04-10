Без аналог в Европа: Българска компания зад първата AI-водена сделка

AI уреди сделка за 15 дни, а шведски гигант купи две български агенции

След историческата сделка, при която шведската White Pearl Technology Group придоби регионалните дигитални лидери CreateX и Native Digital, разговаряхме с един от визионерите зад този процес – Никола Лазаров, съосновател на Eilla AI.

В интервю за bTV Бизнес Новините той разкрива как неговата компания премина от създаването на софтуер към директното водене на сложни финансови транзакции и защо човешкият фактор остава в сърцето на технологичната революция.

„Няма процес, който AI да поема изцяло“

Преходът от софтуер към директно водене на сделки не означава, че машините са заменили хората.

„Ние вярваме, че човек трябва да е начело на всички процеси.. няма процес, който AI да поема изцяло. Но има много процеси, в които AI драстично намалява човешката работа. Например, създаването на списък от стотици потенциални купувачи и анализът на синергиите между тях и продаваната компания.. това е една от най-критичните стъпки в една сделка, преди се правеше изцяло ръчно и отнемаше седмици, а сега е автоматизирано до голяма степен.“

AI подпомага и подготовката на инвестиционните материали — презентации, тийзъри, информационни меморандуми както и процеса по due diligence.

Как се стига до точния купувач?

Eilla AI следи данни за над 9 милиона компании по света. При работата по CreateX и Native, системата генерира списък от няколкостотин силно подходящи купувачи. Сред тях попада и White Pearl Technology Group.

„Съкращаването на ръчния труд беше драстично, но не е най-важното. Резултатът от използването на нашите AI модели е най-впечатляващ.. CreateX и Native получиха първата си оферта само 15 дни след като започнахме да контактуваме купувачи. Това е изключително бързо за M&A сделка.“

Достъп до „висок клас“ консултиране за малките и средни бизнеси

Според Лазаров, тук е истинската промяна.

„Точно това е нашата визия. Наехме изключително опитен senior инвестиционен банкер, който е затворил над 50 сделки в Jefferies и Citi, включително милиардни транзакции. Нашите AI автоматизации му позволяват да бъде толкова ефективен, че икономически да си струва да работим по по-малки сделки, които добрите традиционни бутикови банки биха игнорирали или претупали.“

Благодарение на автоматизациите, този опит става икономически приложим и за по-малки сделки.

„Това отваря вратата за хиляди предприемачи, които досега нямаха достъп до качествено M&A консултиране.“

„Хора работят с хора“

Въпреки дълбоката интеграция на AI, Лазаров е категоричен, че решенията остават човешки.

„Процесът се води от човек. Вечерите, разговорите, ръкостисканията.. хора работят с хора и това няма да се промени.“

„AI е дълбоко вграден във всеки един процес на нашата организация от ден първи.. Но това не означава, че позволяваме на AI да взима решения самостоятелно. Човек стои с името и репутацията си зад всяко решение и действие.“

Амбицията: лидер на M&A пазара в Европа и САЩ

Eilla AI вече има автоматизации, които покриват целия цикъл на една сделка — от първия контакт до финалните етапи.

„Амбицията ни е Eilla AI да стане лидер на M&A пазара, не само в Европа, но и в Щатите. AI-native натурата на компанията ни е нашето конкурентно предимство и ние вярваме, че ще предефинира начина, по който се правят M&A сделки глобално.“

Как изглежда „успешната сделка“ в ерата на AI?

Никола дава много проста дефиниция, далеч от технологиите.

„Нашата дефиниция за успешна сделка е проста.. нашият клиент да е щастлив.“

„В края на краищата, нашите клиенти взимат едно от най-трудните и най-важните решения в живота си - да продадат бизнес, който са градили с години… Най-важното за нас е, когато този процес приключи, те да погледнат назад и да са доволни от избора си. Нашата работа е да им помогнем да намерят най-добрия купувач и най-добрите условия.“

