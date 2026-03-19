Държави и градове, които може да изчезнат до 2100 г.

Две от тях са в Европа

През XXI век светът се променя с безпрецедентна скорост. Климатичните промени, демографските тенденции, икономическите кризи и геополитическите конфликти поставят под въпрос съществуването на някои държави. Макар „изчезване“ да не винаги означава физическо потъване или унищожение, то може да включва загуба на територия, суверенитет или дори идентичност.

Държави, застрашени от изчезване

Най-очевидната заплаха идва от климатичните промени. Повишаването на морското равнище може буквално да заличи цели държави.

Значителна част от територията на Нидерландия се намира под морското равнище. Страната разчита на сложна система от диги и помпени станции, но при екстремно покачване на водата рискът остава.

– тази островна държава е сред най-ниските в света. Голяма част от територията ѝ е само няколко метра над морското равнище. До 2100 г. значителни части могат да бъдат наводнени.

Тувалу е малка държава в Тихия океан, която вече изпитва последствията от покачващите се води.

В Кирибати правителството дори е обсъждало преместване на населението в други държави.

Известният италиански град Венеция постепенно потъва, като наводненията стават все по-чести.

Заради ниската надморска височина и порестата почва, Маями пък е изключително уязвим към покачването на океана.

Бангладеш е гъсто населена държава, в която милиони хора живеят в ниски крайбрежни райони. Дори малко покачване на морското равнище може да доведе до масови миграции.

