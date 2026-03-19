×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.15 BGN
Петрол
107.56 $/барел
Bitcoin
$70,998.8
Последвайте ни
Свят Държави и градове, които може да изчезнат до 2100 г.

Държави и градове, които може да изчезнат до 2100 г.

bTV Бизнес екип

Две от тях са в Европа

През XXI век светът се променя с безпрецедентна скорост. Климатичните промени, демографските тенденции, икономическите кризи и геополитическите конфликти поставят под въпрос съществуването на някои държави. Макар „изчезване“ да не винаги означава физическо потъване или унищожение, то може да включва загуба на територия, суверенитет или дори идентичност.

Държави, застрашени от изчезване

Най-очевидната заплаха идва от климатичните промени. Повишаването на морското равнище може буквално да заличи цели държави.

Това са най-евтините градове за туризъм в Европа

Значителна част от територията на Нидерландия се намира под морското равнище. Страната разчита на сложна система от диги и помпени станции, но при екстремно покачване на водата рискът остава.

Снимка: Getty Images / iStock
Малдиви – тази островна държава е сред най-ниските в света. Голяма част от територията ѝ е само няколко метра над морското равнище. До 2100 г. значителни части могат да бъдат наводнени.

Тувалу е малка държава в Тихия океан, която вече изпитва последствията от покачващите се води.

В Кирибати правителството дори е обсъждало преместване на населението в други държави.

11 държави, в които най-лесно се получава гражданство: Две са наши съседи

Известният италиански град Венеция постепенно потъва, като наводненията стават все по-чести.

Заради ниската надморска височина и порестата почва, Маями пък е изключително уязвим към покачването на океана.

Бангладеш е гъсто населена държава, в която милиони хора живеят в ниски крайбрежни райони. Дори малко покачване на морското равнище може да доведе до масови миграции.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата