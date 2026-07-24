CTRL+ALT+DELETE: Хакер изтри имотния регистър на Румъния и срина пазара

Поискал откуп, отказали му

На 14 юли Румънската агенция за кадастър (ANCPI) стана жертва на кибератака, която срина онлайн системата им e-Terra. В резултат на това всички сделки с недвижими имоти в страната са напълно замразени, тъй като нотариуси, адвокати и граждани нямат достъп до кадастъра и не могат да издават необходимите документи, пише Romania Insider.

Защо моментът е критичен?

Блокажът идва в най-лошия възможен момент. От 1 август ДДС за новите жилища в Румъния се скача драстично от 9% на 21%. Поради тази причина хиляди хора са бързали да финализират покупките си преди поскъпването, но в момента са с вързани ръце.

Първоначално от Агенцията твърдяха, че става дума за „технически проблем“, но впоследствие признаха за хакерска атака. На 15 юли изтеклата база данни на Агенцията вече е била обявена за продажба в интернет. Въпреки това, на 20 юли институцията заяви, че самите бази данни не са засегнати.

Хакерът е искал откуп и тъй като изнудването не проработи, той изглежда е влязъл в базата данни, използвайки валидни идентификационни данни. Изтрил е всички откраднати данни, включително вътрешни документи, идентификационни данни на служителите и, разбира се, данни от поземления регистър.

Причината: Спестени пари от сигурност

За последните 20 години Румъния е инвестирала 135 милиона евро за дигитализация на кадастъра. В същото време за киберсигурност са отделени едва 305 000 евро — т.е. по-малко от 0.2% от целия бюджет, което е оставило системата практически незащитена. Към момента e-Terra и имейлите на Агенцията все още не работят, а имотният пазар остава в пълна парализа, докато властите се опитват да отстранят щетите.

Реакция на властите

Снимка: iStock

Въпреки срива от ANCPI твърдят, че техническите и правните бази данни не са засегнати. В момента се предприемат спешни мерки за спасяване на системмата, но напрежението сред купувачите е високо. Властите започнаха спешно преместване на системите на ANCPI към сигурен правителствен облак.

Ръководителят на Дирекцията по киберсигурност (DNSC) разкри, че атаката не е била сложна и е можело да се предотврати. Хакерите просто са използвали уязвимости, за които Агенцията е била предупредена съвсем наскоро.

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