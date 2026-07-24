×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
Петрол
86.66 $/барел
Bitcoin
$65,256.8
Последвайте ни
1 USD
Петрол
86.66 $/барел
Bitcoin
$65,256.8
Свят CTRL+ALT+DELETE: Хакер изтри имотния регистър на Румъния и срина пазара

CTRL+ALT+DELETE: Хакер изтри имотния регистър на Румъния и срина пазара

Свят

bTV Бизнес екип

Поискал откуп, отказали му

На 14 юли Румънската агенция за кадастър (ANCPI) стана жертва на кибератака, която срина онлайн системата им e-Terra. В резултат на това всички сделки с недвижими имоти в страната са напълно замразени, тъй като нотариуси, адвокати и граждани нямат достъп до кадастъра и не могат да издават необходимите документи, пише Romania Insider.

Защо моментът е критичен?

Снимка: btvnovinite.bg

Блокажът идва в най-лошия възможен момент. От 1 август ДДС за новите жилища в Румъния се скача драстично от 9% на 21%. Поради тази причина хиляди хора са бързали да финализират покупките си преди поскъпването, но в момента са с вързани ръце.

Първоначално от Агенцията твърдяха, че става дума за „технически проблем“, но впоследствие признаха за хакерска атака. На 15 юли изтеклата база данни на Агенцията вече е била обявена за продажба в интернет. Въпреки това, на 20 юли институцията заяви, че самите бази данни не са засегнати.

Хакерът е искал откуп и тъй като изнудването не проработи, той изглежда е влязъл в базата данни, използвайки валидни идентификационни данни. Изтрил е всички откраднати данни, включително вътрешни документи, идентификационни данни на служителите и, разбира се, данни от поземления регистър.

Рязко увеличение на цените на апартаментите в Румъния: Къде са най-скъпи?

Причината: Спестени пари от сигурност

За последните 20 години Румъния е инвестирала 135 милиона евро за дигитализация на кадастъра. В същото време за киберсигурност са отделени едва 305 000 евро — т.е. по-малко от 0.2% от целия бюджет, което е оставило системата практически незащитена. Към момента e-Terra и имейлите на Агенцията все още не работят, а имотният пазар остава в пълна парализа, докато властите се опитват да отстранят щетите.

Препродажбата на жилища в Испания достигна най-високото си ниво от 21 години

Реакция на властите

Снимка: iStock

Въпреки срива от ANCPI твърдят, че техническите и правните бази данни не са засегнати. В момента се предприемат спешни мерки за спасяване на системмата, но напрежението сред купувачите е високо. Властите започнаха спешно преместване на системите на ANCPI към сигурен правителствен облак.

Ръководителят на Дирекцията по киберсигурност (DNSC) разкри, че атаката не е била сложна и е можело да се предотврати. Хакерите просто са използвали уязвимости, за които Агенцията е била предупредена съвсем наскоро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как българска платформа направи колективното инвестиране в имоти възможно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата