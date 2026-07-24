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БГ Бизнес Сръбска верига за кафе придоби български бранд и влиза на пазара у нас

Сръбска верига за кафе придоби български бранд и влиза на пазара у нас

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Придобиването е подкрепено от български водещ фонд за растеж и акции

Водеща сръбска верига за specialty coffee Kafeterija, придоби българската марка за кафе и храни Eddy's. Придобиването е подкрепено от българския водещ фонд за растеж и акции Black Peak Capital. Това съобщава инвестиционната компания в своя официален сайт.

Като част от придобиването, обектите на Eddy's ще разширят предлагането си с по-широка гама от напитки, включително емблематичното кафе на Kafeterija.

Зоран Станоевич, съосновател и главен изпълнителен директор на Kafeterija, коментира:

„България е естествена следваща стъпка за нас. Eddy's е утвърдена марка с лоялна клиентска база и силна пазарна позиция. Заедно ще предложим на българските клиенти това, което вече сме доказали в Сърбия и Черна гора - автентично изживяване със специално кафе и безкомпромисно качество на всяко ниво.“

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Едгар Йегиазарян, основател на Eddy's, добавя:

„Партньорството е вълнуваща нова глава. Развълнувани сме, че имаме партньор от техния калибър до себе си - такъв, който носи доказан регионален опит, оперативна дълбочина и истинска кафе култура, която ще помогне да достигнем следващото ниво. Заедно планираме да разширим марката извън София и да достигнем до колкото се може повече любители на кафе в цяла България.“

Придобиването е част от стратегията на Kafeterija да се превърне в лидер на specialty coffee пазара в Югоизточна Европа. С подкрепата на BlackPeak Capital компанията цели 120 локации и приходи от 70 млн. евро годишно. От инвестицията през 2025 г. веригата е открила 17 нови обекта и е реализирала няколко придобивания в Сърбия.

Следващите стъпки на компанията включват откриването на нови локации на Eddy's както в София, така и в други български градове, като продължава да се движи към целта си да се превърне във водеща марка специално кафе в Югоизточна Европа.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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