Препродажбата на жилища в Испания достигна най-високото си ниво от 21 години

Средната стойност през юни е достигнала 3133 евро на квадратен метър

Цената на препродажба на жилища в Испания достигна 3133 евро на квадратен метър през юни, което представлява увеличение от 4% спрямо второто тримесечие и ръст от 17,2% в сравнение с юни 2025 г. Според индекса на недвижимите имоти Fotocasa пазарът на препродажби е приключил второто тримесечие на 2026 г. именно с такова годишно увеличение, цитира Еuronews.

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Между април и юни цените също са нараснали с 4%, а средната стойност през юни е достигнала 3133 евро на квадратен метър. Така цените на жилищата втора употреба са достигнали рекордни нива през четири от първите шест месеца на годината и в момента се намират на най-високото си равнище за последните 21 години.

Ръководителят на изследванията и говорител на Fotocasa Мария Матос обяснява, че тази тенденция се дължи на силния дисбаланс между високото търсене и ограниченото предлагане. По думите ѝ недостигът на налични имоти, условията за финансиране и демографският натиск на основните пазари продължават да повишават цените и да затрудняват достъпа до собствено жилище. Според Матос резултатът е все по-бързо поскъпване на имотите, което задълбочава проблема с достъпността за голяма част от домакинствата.

Данните на Fotocasa съответстват на тенденцията, отчетена и от Националния статистически институт (INE), въпреки че двете институции използват различни методологии. Докато Fotocasa анализира цените, посочени в обявите за продажба, INE отчита реалните цени, на които се сключват сделките. Според института общата цена на жилищата е нараснала с 12,9% на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., а жилищата втора употреба са поскъпнали с 13,5%.

Балеарските острови и Мадрид остават най-скъпите региони за покупка на жилище втора употреба, със средни цени съответно от 5441 евро и 5410 евро на квадратен метър. След тях се нареждат Страната на баските с 3925 евро, Каталуния с 3418 евро и Канарските острови с 3374 евро на квадратен метър. Най-достъпни остават Естремадура с 1352 евро, Кастилия-Ла Манча с 1407 евро и Кастилия и Леон с 1816 евро на квадратен метър.

На ниво провинции 46 са отчели тримесечно увеличение на цените, като най-силен ръст има в Леон (10,7%), Паленсия (10,2%) и Мурсия (8,6%), докато Куенка, Уелва, Санта Круз де Тенерифе и Авила са единствените с понижение.

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Балеарските острови остават най-скъпата провинция за покупка на жилище втора употреба с цена от 5441 евро на квадратен метър, следвани от Мадрид (5410 евро), Гипускоа (4695 евро) и Малага (4690 евро), а Хаен остава най-достъпният пазар с 1112 евро на квадратен метър. Сред провинциалните столици Леон отчита най-голямото тримесечно увеличение, докато Доностия–Сан Себастиан остава най-скъпият град в Испания със средна цена от 7158 евро на квадратен метър, пред Мадрид (6630 евро), Барселона (5368 евро), Палма (5275 евро), Малага (4320 евро) и Билбао (4157 евро).

На общинско ниво Санта Еулария де Риу на остров Ибиса оглавява класацията с 8491 евро на квадратен метър, следвана от Сант Антони де Портмани (8284 евро) и Ейвиса (7441 евро). В Мадрид квартал Саламанка достига 10 786 евро на квадратен метър, а в Барселона най-висока цена отчита квартал Sarrià-Sant Gervasi – 7540 евро на квадратен метър.