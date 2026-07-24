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Свят Вижте как могат да изглеждат бъдещите евробанкноти (СНИМКИ)

Вижте как могат да изглеждат бъдещите евробанкноти (СНИМКИ)

Свят

bTV Бизнес екип

Това не са одобрени дизайни и емитирани евробанкноти, а просто предложения за дизайн

Дизайнери от целия Европейски съюз вече са преосмислили дизайна на евробанкнотите, а от Европейската централна банка (ЕЦБ) дават възможност на европейските граждани пряко да участват в избора на новата им визия.

Финансовата институция отправя открита покана към обществеността да се включи в специално организирана анкета, за да гласува за своите любими концепции. В момента на разположение за разглеждане са десет предварително одобрени авторски предложения.

ВИЖТЕ ЧАСТ ОТ ДИЗАЙНЕРСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТУК:

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Вижте как могат да изглеждат бъдещите евробанкноти (СНИМКИ)
Снимка: Европейската централна банка / European Central Bank
Снимка: Европейската централна банка / European Central Bank
Снимка: Европейската централна банка / European Central Bank
Снимка: Европейската централна банка / European Central Bank
Снимка: Европейската централна банка / European Central Bank
Снимка: Европейската централна банка / European Central Bank
Снимка: Европейската централна банка / European Central Bank
Снимка: Европейската централна банка / European Central Bank
Снимка: Европейската централна банка / European Central Bank
Снимка: Европейската централна банка / European Central Bank
Снимка: Европейската централна банка / European Central Bank
Снимка: Европейската централна банка / European Central Bank
Снимка: Европейската централна банка / European Central Bank
Снимка: Европейската централна банка / European Central Bank
Снимка: Европейската централна банка / European Central Bank
Снимка: Европейската централна банка / European Central Bank

Предложения за нов дизайн на евробанкнотите

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*това не са одобрени дизайни и емитирани евробанкноти

Всички дизайни можете да видите ТУК

Въпреки че ЕЦБ е поставила рамкови насоки за проекта, от Франкфурт подчертават, че представените концепции са изцяло плод на творческото представяне и въображение на отделните автори.

От централната банка правят и важно уточнение относно това доколко предложените скици ще съвпаднат с крайната визия, която ще влезе в нашите портфейли:

„ЕЦБ не носи отговорност за елементи, които могат да бъдат или да не бъдат включени в избраните предложения за дизайн, нито за това, че някой от изобразените елементи ще се появи по изобразения начин върху окончателните банкноти.“

Тук е важно да подчертаем, че това са предложения за дизайни на евентуална бъдеща серия евробанкноти, това НЕ СА емитирани евробанкноти и НЕ СА одобрени бъдещи дизайни.

 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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