Volkswagen отчете спад на печалбата под натиска на Китай

Компанията вече очаква продажбите да останат без промяна или да намалеят с до 3%

Нетната печалба на Volkswagen е отбелязала сериозен спад през второто тримесечие, докато компанията обмисля съкращаването на до 100 000 работни места по света. Автомобилният производител е изправен пред засилваща се конкуренция както на китайския пазар, така и от китайските автомобилни компании, предаде АФП, цитира БГНЕС.

За периода април–юни нетната печалба възлиза на 1,54 млрд. евро (1,75 млрд. долара), което представлява понижение от 32,9% спрямо същото тримесечие на миналата година. И резултатът за второто тримесечие на 2025 г. беше значително по-нисък, като тогава спадът достигна близо 37% в сравнение с 2024 г.

От Volkswagen обясняват, че финансовият резултат е бил повлиян от разход в размер на 500 млн. евро, свързан с прекратяването на производството на електрическия модел ID.4 в САЩ. Допълнително влияние са оказали и „негативните ефекти от продуктовия микс“, породени от по-високия дял на продажбите на модели с по-ниски маржове на печалба.

Автомобилната група, която освен марката Volkswagen включва още Lamborghini, Audi, Skoda и Porsche, понижи прогнозата си за настоящата година. Компанията вече очаква продажбите да останат без промяна или да намалеят с до 3%, след като по-рано прогнозираше ръст до 3%.

Резултатите засилват натиска върху концерна, който е изправен пред по-ниски маржове при електромобилите, американските мита и най-вече пред силната конкуренция от китайските производители. Финансовият директор на Volkswagen Арно Антлиц заяви, че компанията трябва да ускори усилията си за структурно намаляване на разходите и устойчиво подобряване на качеството на печалбите. По думите му най-важната задача в момента е тези мерки да бъдат изпълнени бързо и последователно.