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Свят Volkswagen отчете спад на печалбата под натиска на Китай

Volkswagen отчете спад на печалбата под натиска на Китай

bTV Бизнес екип

Компанията вече очаква продажбите да останат без промяна или да намалеят с до 3%

Нетната печалба на Volkswagen е отбелязала сериозен спад през второто тримесечие, докато компанията обмисля съкращаването на до 100 000 работни места по света. Автомобилният производител е изправен пред засилваща се конкуренция както на китайския пазар, така и от китайските автомобилни компании, предаде АФП, цитира БГНЕС. 

За периода април–юни нетната печалба възлиза на 1,54 млрд. евро (1,75 млрд. долара), което представлява понижение от 32,9% спрямо същото тримесечие на миналата година. И резултатът за второто тримесечие на 2025 г. беше значително по-нисък, като тогава спадът достигна близо 37% в сравнение с 2024 г.

От Volkswagen обясняват, че финансовият резултат е бил повлиян от разход в размер на 500 млн. евро, свързан с прекратяването на производството на електрическия модел ID.4 в САЩ. Допълнително влияние са оказали и „негативните ефекти от продуктовия микс“, породени от по-високия дял на продажбите на модели с по-ниски маржове на печалба.

Автомобилната група, която освен марката Volkswagen включва още Lamborghini, Audi, Skoda и Porsche, понижи прогнозата си за настоящата година. Компанията вече очаква продажбите да останат без промяна или да намалеят с до 3%, след като по-рано прогнозираше ръст до 3%.

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Резултатите засилват натиска върху концерна, който е изправен пред по-ниски маржове при електромобилите, американските мита и най-вече пред силната конкуренция от китайските производители. Финансовият директор на Volkswagen Арно Антлиц заяви, че компанията трябва да ускори усилията си за структурно намаляване на разходите и устойчиво подобряване на качеството на печалбите. По думите му най-важната задача в момента е тези мерки да бъдат изпълнени бързо и последователно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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