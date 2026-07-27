Най-голямата хибридна слънчева електроцентрала работи с разтопена сол

Eлектроцентралата се намира в пустинята "Гоби"

Китайската компания China Three Gorges Corporation (CTG) пусна в експлоатация най-голямата хибридна електроцентрала в света в пустинята "Гоби". Най-съществената характеристика на този проект е, че не използва нито една литиево-йонна батерия.

Portfolio съобщава, че електроцентралата Hami с мощност 1 гигават, построена в провинция Синцзян, съхранява енергия в разтопена сол, загрята до 550°C, което ѝ позволява да генерира електричество в продължение на осем часа дори след залез слънце.

Комплексът е базиран на две коренно различни технологии. 900 мегавата от общия капацитет се осигуряват от традиционни фотоволтаични слънчеви панели, които захранват електрическата мрежа през деня. Останалите 100 мегавата, за разлика от тях, се генерират от концентрирана слънчева електроцентрала (CSP), която работи на съвсем различен принцип: 260 000 огледала, непрекъснато следващи слънцето, концентрират слънчевите лъчи върху колекторна повърхност, покриваща обща площ от 800 000 квадратни метра, нагрявайки разтопена сол до 550°C. Тази топлинна енергия след това се използва за производство на пара, която задвижва турбина - по този начин електроцентралата генерира електричество дори когато слънчевите панели не получават слънчева светлина.

Важно е да се уточни, че вечерната мощност се осигурява единствено от тази 100-мегаватова CSP единица, а не от целия комплекс. CSP единицата представлява само 10% от общия капацитет, но този сравнително малък дял решава проблем, който досега можеше да бъде решен само от големи батерийни паркове.

Проектът, разположен в южното подножие на планинската верига Тиен Шан, обхваща 1817 хектара пустинна земя с общ бюджет от приблизително 480 милиона долара, пише БГНЕС. CTG използва линейна френелова технология, за която компанията твърди, че осигурява с 10% по-висока ефективност на преобразуване на топлината от традиционните френелови системи, а конструкцията на електростанцията от 46 контура осигурява непрекъсната работа.

Въпреки че търговската пробна експлоатация официално започна на 1 юли, централата беше свързана към мрежата на 18 септември 2025 г. Според CTG, досега тя е предала 6,54 милиона киловатчаса електроенергия към регионалната мрежа. При пълен капацитет компанията очаква годишно производство от 2,07 тераватчаса, което би могло да покрие нуждите от електроенергия на приблизително 830 000 домакинства.