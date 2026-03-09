Частен бункер у нас струва колкото едностаен апартамент в Пловидв

В коя европейска страна частният бункер е най-скъп?

Ескалацията на напрежението в Близкия изток накара много страни в Европа да проверят с какви помещения за укриване разполагат. През изминалата седмица проверка на bTV останови, че у нас има 247 бомбоубещита, от които 18 са в добро състояние. Но вие може да си построите свой собствен бункер на стартова цена от 50 хил. евро.

По-скъп ли е частният бункер от апартамент с една спалня?

На фона на нарастващото геополитическо напрежение, липсата на обширни мрежи от бункери създава горещ пазар за лични подслони в страни като Италия, Испания, Германия, Швеция и Обединеното кралство. Но необходимите инвестиции не бива да се приемат лекомислено.

Най-основните варианти (обикновено под 10 м²) варират между 3000 и 5000 евро на м², което е приблизително цената на м² на модерно студио или апартамент с една спалня в средно голям европейски град.

От по-скъпата страна, бункер от 140 м², предлагащ удобства на „истински дом“ като хол и 40-инчов телевизор, може да достигне цени от 1 милион евро.

В България, компания, която се занимава с изграждането на бункери, казва в интервю, че цената на един бункер варира спрямо големината, оборудването и нивото на комфорт, което предлага той, като по правило започва от около 50 хил. евро. За тази цена и нагоре може да намерите едностаен апартамент в Пловдив, Кючук Париж.

В коя европейска страна частният бункер е най-скъп?

Междувременно, германската компания BunkerBauer предлага бункер с площ от 9,6 м² за 79 000 евро, който освен видеонаблюдение, детектори за движение и инфразвукови аларми, включва и устройство за изстрелване на сълзотворен газ.

В Швеция 170 000 евро биха били достатъчни за бункер от 54 м², в който могат да се настанят поне шест души, включително кухня и дизелов генератор.

Във Великобритания Burrowed LTD продава „сглобяеми луксозни бункери“, които струват до 181 000 евро с максимална дължина от около 16 метра. Те разполагат с херметична врата, електрически нагревател, резервоар за прясна вода, напълно оборудвана кухня, легла за съхранение и генератор за слънчева енергия, наред с други неща.

Кое е най-безопасното място в Европа в случай на ядрена атака?

В Европа само малък брой държави са запазили своите бункерни съоръжения активни. Най-обширната система от ядрени бункери на континента се намира в Швейцария, единствената страна, където задължението за осигуряване на ядрени убежища за цялото население е санкционирано от закона.

Около 60 години след приемането на закона, Швейцария в момента разполага с около 9000 обществени убежища и около 360 000 частни бункера. Общият им капацитет е около 9,3 милиона души - достатъчно, за да покрие цялото население от около 9 милиона.

