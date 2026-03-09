Как иранските хакери използват Starlink на Мъск, за да извършват кибератаки срещу САЩ

Групата разчита на американската технология

През последните няколко дни иранска хакерска група, наречена Handala, използва платформата X, за да заплашва Запада с кибератаки в отговор на ракетните удари на САЩ и Израел. Групата разчита на американската технология, Starlink на Илон Мъск, за да остане онлайн.

Групата използва Starlink, сателитна интернет услуга, поне от средата на януари. Тогава Иран е спрял интернета поради опасения от чуждестранни кибератаки срещу мрежите си, според анализ на израелската фирма за киберсигурност Check Point. Гил Месинг, началник на персонала на Check Point, потвърди, че данните на компанията показват, че групата е продължила да използва Starlink поне до 28 февруари, деня на атаката, и той смята, че Хандала все още го използва днес.

Правителствени хакери

Няколко експерти по киберсигурност заявиха пред Forbes, че Handala се управлява или ръководи от Министерството на разузнаването и сигурността на Иран (MOIS). Според тях това е една от няколкото групи, действащи под прикритието на хактивизъм, които всъщност са свързани с държавата. Handala наскоро заяви, че е успешно получила лична информация на висши израелски политици, която след това е публикувала онлайн.

Терминалите Starlink осигуряват достъп до сателитен интернет. Използването им в Иран е забранено както от режима, така и поради санкциите на САЩ. Според данни на организацията с нестопанска цел Holistic Resilience, която се стреми да осигури на иранците достъп до интернет, в страната са активни цели 30 000 терминала. Те се внасят контрабандно в страната благодарение на развития черен пазар, подхранван от търсенето на свободен и нецензуриран интернет.

Миналият месец се появиха съобщения, че администрацията на Доналд Тръмп е помогнала за контрабандата на технологията Starlink в Иран , отчасти за да позволи на протестиращите да излъчват събития от Техеран към останалата част от света. Насърчаването на използването на Starlink в страната обаче изглежда е позволило и на антиамерикански групи като Handala да се възползват.

Откъде идват проверените акаунти на иранци?

Предвид връзките на Handala с иранското разузнаване, премиум акаунтът ѝ в X на стойност 8 долара на месец може да представлява проблем за Мъск. MOIS е под санкции на САЩ, което прави незаконно за американска компания да прави бизнес с агенцията.

Handala не е единствената група, свързана с иранското правителство, която има премиум акаунт. Миналия месец Tech Transparency Project, организация с нестопанска цел, която следи отчетността на големите технологични компании, публикува доклад, в който се твърди, че ирански служители, включително ръководителят на съдебната система, както и медии като държавната телевизия Al-Alam, са закупили премиум акаунти в X. X не отговори на исканията за коментар към момента на публикуването.

