Наша съседка забранява износа на петрол и горива поради пазарна криза

Сръбското правителство взе решение на извънредното си заседание тази сутрин да забрани износа на петрол и всички петролни деривати за задвижване на двигатели, се казва в изявлението, пише сръбската медия N1.
Според решението, забраната се отнася за износа на дизел, бензин и суров петрол по всички транспортни маршрути и ще бъде в сила до 19 март, след което ще се разгледа евентуално удължаване или промяна на мерките.
Сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович заяви, че целта на това решение е да се предотврати евентуален недостиг и рязко покачване на цените на горивата в Сърбия, в момент, когато световният енергиен пазар преминава през нестабилен период в сянката на ескалиращата криза в Близкия изток.
Тя отбеляза, че цените на петролните деривати в Сърбия в момента са по-ниски в сравнение с цените на международните фондови борси, поради което, както заяви, държавата се опитва да защити гражданите и икономиката от допълнителен натиск върху пазара.
Правителството заяви, че ще следи отблизо развитието на ситуацията на световния енергиен пазар и ще взема съобразно това последващи решения.
Кризата в Близкия изток ескалира от 28 февруари, когато Израел и Съединените щати започнаха атаки срещу Иран, при които загинаха над 1200 души, включително върховният лидер Али Хомейни и няколко служители по сигурността.
Техеран отговори с изстрелване на ракети и дронове по Израел и страните от Персийския залив, където са разположени американски военни сили.
Тези конфликти пряко заплашват световния енергиен пазар, главно поради нарушаването на корабоплаването през Ормузкия проток.
