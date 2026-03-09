Наша съседка забранява износа на петрол и горива поради пазарна криза

Правителството заяви, че ще следи отблизо развитието на ситуацията на световния енергиен пазар

Сръбското правителство взе решение на извънредното си заседание тази сутрин да забрани износа на петрол и всички петролни деривати за задвижване на двигатели, се казва в изявлението, пише сръбската медия N1.

Според решението, забраната се отнася за износа на дизел, бензин и суров петрол по всички транспортни маршрути и ще бъде в сила до 19 март, след което ще се разгледа евентуално удължаване или промяна на мерките.

Сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович заяви, че целта на това решение е да се предотврати евентуален недостиг и рязко покачване на цените на горивата в Сърбия, в момент, когато световният енергиен пазар преминава през нестабилен период в сянката на ескалиращата криза в Близкия изток.

Снимка: iStock

Тя отбеляза, че цените на петролните деривати в Сърбия в момента са по-ниски в сравнение с цените на международните фондови борси, поради което, както заяви, държавата се опитва да защити гражданите и икономиката от допълнителен натиск върху пазара.

Кризата в Близкия изток и нейното въздействие върху енергийните пазари

Кризата в Близкия изток ескалира от 28 февруари, когато Израел и Съединените щати започнаха атаки срещу Иран, при които загинаха над 1200 души, включително върховният лидер Али Хомейни и няколко служители по сигурността.

Техеран отговори с изстрелване на ракети и дронове по Израел и страните от Персийския залив, където са разположени американски военни сили.

Тези конфликти пряко заплашват световния енергиен пазар, главно поради нарушаването на корабоплаването през Ормузкия проток.

