Какъв матрак да си поръчаме за пълноценен нощен сън?

За всеки човек е важно да се наспива добре и сутрин да се чувства бодър и изпълнен с енергия. Обръщайте повече внимание на артикулите, които могат да ви осигурят пълноценна почивка, защото тя е в основата на това да сте в добро настроение и с удоволствие да изпълнявате ежедневните с ангажименти. Днес в специализираните магазини откривате огромно разнообразие от висококачествени матраци. Те са разработени от експерти, които са ползвали иновативни материали за постигане на добра опора и максимален комфорт. За да изберете нова основа за сън, е добре да имате малко повече информация за актуалните изделия. Днес експертите от мебели АРЕНА ще ви предложат полезни насоки за избор, които ще ви помогнат.

Какви са основните характеристики на еднолицевите и двулицевите модели?

Може би най-популярни са еднолицевите и двулицевите модели. Хората често се колебаят дали да вземат по-семпъл артикул на ниска цена или да инвестират в луксозен и висококачествен двулицев матрак. По-лесно бихте разграничили изделията, ако познавате техните особености и функционалности. Ще започнем с еднолицевите модели, които както подсказва и тяхното име могат да се ползват от едната си страна. Това е така, тъй като от другата има монтирана рамка, с която да бъдат инсталирани върху леглото.

Макар да са по-евтини и не толкова дълготрайни еднолицевите изделия ще ви осигурят здравословен сън и удобство, тъй като при направата им са използвани разнообразни и качествени материали. В пълнежа им ще откриете пружини, пенополиуретан, мемори пяна и други. Слоевете, от които са съставени, не са толкова много като при двулицевите, но също ви осигуряват много добра опора. Ще намерите твърди, средно твърди и меки еднолицеви модели, за да изберете най-подходящия спрямо вашите изисквания.

Двулицевите от друга страна са с изключително дълъг гаранционен период. Могат да бъдат изработени от мемори пяна и латекс или да съчетават pocket пружини, полиуретан, мемори пяна и други. Те се характеризират със своето високо качество на изработка и възможността да се ползват от двете си страни. Като ги завъртате през определен период, ще удължите времето в което биха се износили.

Какъв матрак да изберем за качествен и здравословен сън?

Щом ви предстои да правите подобна инвестиция препоръчваме да отделите малко повече внимание и да научите подробности за характеристиките на изделията. Изборът на матрак е строго индивидуално решение, но все пак има определени правила, които ще ви бъдат от полза:

съобразете се с позата в която спите – хората, които предпочитат да спят настрани, трябва да вземат средно твърд матрак, защото в противен случай рискуват да изпитват постоянни болки в раменната област. Тези от вас, които спят по гръб трябва да заложат на твърд модел, който осигурява по-добра опора и предотвратява болки в кръста и гръбнака;

запознайте се с материалите, от които е съставен пълнежът – те трябва да са качествени, да осигуряват добра поддръжка на тялото и да са хипоалергенни. Модели, в които присъства латексът, мемори пяната и покет пружините, са много добро решение;

трябва да сте уверени, че избраният матрак ще пасне като размер на леглото – това е много важно, за да не повредите скъпата основа за сън. Ако сте избрали двулицев модел задължително трябва да поръчате и подматрачна рамка.

При избора на нов матрак е нормално да се ръководите от бюджета, с който разполагате. Точно затова препоръчваме да сравните различните модели и техните цени, преди да направите своята поръчка.

Нужно ли е да разполагаме с топер?

Днес много хора избират да поръчат топ матраци на промоция. Практичните топери се изработват от мемори пяна или латекс. Те обикновено са с дебелина между 5 и 15 см и могат да се поставят върху основата на която спите. Хората инвестират в топери от една страна да предпазят скъпя матрак, а от друга да си осигурят още повече комфорт. Този артикул е подходящ и за всеки, който в момента няма възможност да поръча нов матрак, а старият е износен с видими вдлъбнатини. Топерът ще помогне да се чувствате по-добре по време на сън и да не усещате никакъв дискомфорт. Цената на изделията не е висока, предвид удобствата които могат да ви осигурят. Топерите се използват и върху разтегателни дивани, лесни са за транспортиране и винаги може да ги вземете на вилата или на къмпинг.

Правила при покупка на подматрачна рамка

В случай че сте избрали двулицев матрак, предлагаме да разгледате подходящите подматрачни рамки, които са важни за инсталиране на изделието. Подматрачната рамка ще позволи да разпределите тежестта правилно, така че щом се настаните да усещате стабилност и добра поддръжка. Най-често подматрачните рамки се изработват от метал и букова дървесина. Ламелите гарантират добра проветривост на текстила, а някои от тях могат и да се разместват, за да направите съня си по-комфортен и да имате перфектна поддръжка в областта на кръста и на гърба. Когато купувате подматрачна рамка е много важно да изберете модел с размери според леглото на което ще я монтирате. При желание към подматрачната рамка може да се инсталира повдигащ механизъм, за да ползвате раклата в основата на леглото.