Коя е българската компания, построила бункерите на Кадафи?

Какво се случва с фирмата след 2011 г.?

Когато през 2011 г. режимът на Муамар Кадафи започна да се разпада под тежестта на гражданската война и ударите на НАТО, в международните медии се появи изненадващ български елемент. Според анализ на български специалист по сигурността, публикуван в „24 часа“ през 2011 г., либийският лидер най-вероятно се е укривал в бункери, построени от българската държавна фирма „Техноекспортстрой“ още през 80-те години.

Според експерта, Кадафи избягвал по-новите убежища, изградени през последните две десетилетия от чужди фирми, защото НАТО разполагало с точна информация за тях. Именно такъв комплекс е атакуван на 30 април 2011 г., когато загиват един от синовете на Кадафи – Сейф ал Араб и трима от внуците му.

Защо точно старите български бункери?

Отношенията между Либия и България през 70-те и 80-те години са били изключително близки. В този период „Техноекспортстрой“ изпълнява мащабни инфраструктурни и стратегически обекти в страната включително подземни бази, фортификации и логистични коридори, предназначени за режима на Кадафи.

В онзи момент българските бункери са толкова стари, че за тях са забравили почти всички, дори тези, които са ги строили. Именно фактът, че тези съоръжения са останали извън радара на НАТО, ги прави по-надеждни за режима в момент на криза.

Какво се случва с „Техноекспортстрой“ след бурните 80-те?

Само година след събитията в Либия, в България настъпва друга повратна точка. През 2012 г. държавата успява да продаде „Техноекспортстрой“. Данни от Медиапул описват, че това е най-голямата приватизационна сделка за 2012 г. Тогава АТ Инженеринг 2000 придобива 100% от капитала на Техноекспортстрой срещу 51 млн. лв. Приватизацията идва след драстичен спад в обема на работа и тежко финансово състояние на фирмата. В отчета за 2011 г. се вижда минимална печалба от 119 хил. лв., непокрита загуба от 175 млн. лв., блокирани банкови сметки с над 33 млн. лв. и липса на реална задгранична дейност в последните две години.

„Техноекспортстрой“, някога емблема на българския строителен експанзионизъм в чужбина, реално оцелява само благодарение на имотите и остатъчните си активи.

Кой купува фирмата?

Софийската „АТ Инженеринг 2000“, занимаваща се със строителство и ремонти, придобива компанията при условия 3 години запазване на основната дейност, забрана за ликвидация или преобразуване за същия срок. Компанията е позната с участие в големи проекти от жилищни комплекси до съоръжения за софийския завод за отпадъци.

Към момента, проверка в търговския регистър показва, че статусът на компанията все още е активен.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN