Чашата кафе ще ни струва повече? Борсовите цени скочиха с до 10%

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Цените на природния газ в Европа се повишиха
Поскъпването на природния газ в Европа започна на 2 март
Наблюдава се ръст и при какаото
Борсовите цени на кафето сортове арабика и робуста се повишиха съответно с около 10% и 8% по време на търговията в четвъртък, а цената на какаовите зърна достигна най-високото си ниво от ноември миналата година, показват данните от борсовата търговия, съобщава БГНЕС.
При приключването на сесията цената на септемврийския фючърсен контракт за кафе арабика нарасна с 10,22% до 3,4145 долара за фунт, или приблизително 7528 долара за тон.
Септемврийският фючърсен контракт за кафе робуста поскъпна със 7,91% до 4037 долара за тон.
Цената на септемврийския фючърсен контракт за какаови зърна се повиши с 5,19% спрямо предходното затваряне и достигна 6366 долара за тон. В хода на търговията тя се покачи до 6470 долара за тон, което е най-високото равнище от 5 ноември 2025 г.
Поскъпването на природния газ в Европа започна на 2 март
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