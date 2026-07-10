Чашата кафе ще ни струва повече? Борсовите цени скочиха с до 10%

Наблюдава се ръст и при какаото

Борсовите цени на кафето сортове арабика и робуста се повишиха съответно с около 10% и 8% по време на търговията в четвъртък, а цената на какаовите зърна достигна най-високото си ниво от ноември миналата година, показват данните от борсовата търговия, съобщава БГНЕС.

При приключването на сесията цената на септемврийския фючърсен контракт за кафе арабика нарасна с 10,22% до 3,4145 долара за фунт, или приблизително 7528 долара за тон.

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Септемврийският фючърсен контракт за кафе робуста поскъпна със 7,91% до 4037 долара за тон.

Цената на септемврийския фючърсен контракт за какаови зърна се повиши с 5,19% спрямо предходното затваряне и достигна 6366 долара за тон. В хода на търговията тя се покачи до 6470 долара за тон, което е най-високото равнище от 5 ноември 2025 г.