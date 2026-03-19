Цените продължават нагоре: Петролът сорт "Брент" поскъпна с 10%

Поскъпването е до 119,13 долара за барел

Цените на петрола продължиха да нарастват, след като ударите по енергийната инфраструктура в Близкия изток породиха нови притеснения относно доставките, цитира БНР.

Суровият петрол тип Брент от Северно море поскъпна с над 10% до 119,13 долара за барел, докато основният американски контракт West Texas Intermediate се увеличи с 2,6% до 98,81 долара за барел. Ирански ракети поразиха най-големия в света център за втечнен природен газ в Катар, а дронове атакуваха нефтопреработвателни съоръжения в Саудитска Арабия и Кувейт.

Няколко часа по-рано още удари засегнаха находището „Южен Парс/Северен купол“ — най-големият известен газов резерв в света, който осигурява около 70% от вътрешното потребление на природен газ в Иран.

