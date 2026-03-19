Ще принуди скъпият бензин шофьорите да минат на електромобили?

Историята показва, че скоковете в цените на петрола често водят до структурни промени в поведението на потребителите

Покачващите се цени на бензина вследствие на войната в Иран могат да насочат купувачите към по-активно търсене на електромобили и хибриди. Конфликтът в Близкия изток наруши корабоплаването през Ормузкия проток, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол. Това води до поскъпване на суровината с приблизително 40% и до ръст в цените на автомобилните горива, цитира БНР.

Данни на британското правителство, цитирани от Ройтерс, показват, че към 16 март средната цена на бензина във Великобритания се е увеличила със 7% от началото на войната. В Европейския съюз повишението е 8%, според Европейската комисия, а в САЩ цените са нараснали с 27% от края на февруари, достигайки 3,72 долара за галон, по информация на Администрацията за енергийна информация.

Историята показва, че скоковете в цените на петрола често водят до структурни промени в поведението на потребителите при покупка на автомобили. По време на енергийната криза през 70-те години в САЩ купувачите се насочват към по-малки автомобили, което облагодетелства японските производители и намалява дела на американските компании.

Анализаторите обаче смятат, че настоящото рязко поскъпване на горивата вероятно няма да доведе до незабавна промяна в моделите на покупка. Обикновено е необходим по-дълъг период на високи цени, за да се насочат потребителите към по-икономични варианти. Кевин Робъртс от платформата CarGurus посочва, че в САЩ праг от около 4 долара за галон може да бъде ключов, както се е случило при петролния шок през 2022 г.

Засега по-високите цени на бензина не оказват сериозно влияние върху купувачите в САЩ, според данни от сайтове за автомобилни проучвания. CarGurus не отчита значителни промени в търсенето на електромобили, а Edmunds регистрира лек ръст на интереса към електрифицирани превозни средства.

В Европа обаче се очаква силен интерес, подкрепен и от държавни стимули, като в Германия онлайн трафикът към електромобили е нараснал значително, а проучвания показват, че все повече потребители обмислят подобна покупка. Въпреки това, в САЩ експертите смятат, че масов преход ще има едва при значително по-високи цени, като според Cox Automotive много потребители биха обмислили такава стъпка при нива около 6 долара за галон, на фона на нарастващите икономически притеснения.

