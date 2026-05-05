Колко ще струва местният референдум за изграждането на завод за барут в Карлово?

Проектът за завод за барут и боеприпаси беше обявен през октомври 2025 г.

Провеждането на местен референдум в Карлово относно изграждането на завод за барут ще струва 255 000 лева от общинския бюджет. Разходите бяха одобрени от Общинския съвет на заседание, проведено на 30 април, заедно с решението за организиране на допитването.

Общинският съвет прие с 27 гласа „за“, два „против“ и един „въздържал се“ провеждането на референдума. След оспорвани дебати и редица изказвания кметът и председателят на съвета прекратиха дискусията и предложението беше подложено на гласуване.

Гражданите ще могат да отговорят с „Да“ или „Не“ на три въпроса, свързани с изграждането на производствени мощности за боеприпаси и барут, включително и с инвестиционното предложение на „Rheinmetall AG“ и „ВМЗ“ ЕАД.

За дата на провеждане е определен 28 юни 2026 г. (неделя), като ще бъде организирана и разяснителна кампания.

За да бъде валиден референдумът, трябва да участват 40% от имащите право на глас граждани на община Карлово, гласували на последните парламентарни избори. По време на обсъжданията беше изразено мнение, че съществува риск допитването да се превърне в скъпо социологическо проучване, както и че част от въпросите може да са незаконосъобразни.

В началото на месеца партия „Възраждане“ инициира референдума с над 4500 валидни подписа.

Още през февруари беше съобщено, че при предходна подписка за референдум в Иганово близо една трета от подписите са били некоректни, предаде БТА.

В началото на годината Министерският съвет в оставка определи проекта за изграждане на производствени обекти за боеприпаси като свързан с националната сигурност.

В края на октомври 2025 г. българската държава и германският концерн Rheinmetall обявиха началото на проекта за завод за барут и боеприпаси.

