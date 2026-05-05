Свят Италианската UniCredit се цели в Commerzbank с оферта за 35 млрд. евро

bTV Бизнес екип

Офертата е отворена до 16 юни

Италианската банка UniCredit обяви оферта за придобиване на германската Commerzbank, като същевременно си дава време да затвърди позициите си като европейски банков гигант, предаде АФП.

Офертата е отворена до 16 юни, като базираната в Милано банка предлага по 0,485 евро на акция – предложение, което не се приема като особено привлекателно от инвеститорите.

На 4 май акционерите на UniCredit одобриха увеличение на капитала, което ще позволи на италианската банка да отправи оферта на стойност 35 милиарда евро.

Втората по големина банка в Италия вече е най-големият акционер в Commerzbank с дял от 25%. Съгласно германските правила, ако увеличи участието си над 30%, тя трябва да отправи предложение към останалите акционери.

„Ще отнеме време, но с много търпение и последователност сме уверени, че това в крайна сметка ще се случи“, заяви главният изпълнителен директор на UniCredit Андреа Орчел, цитиран от АНСА.

В разговор с анализатори Орчел не изключи и други придобивания в Италия, като отбеляза, че пазарът „не е толкова фрагментиран като германския, но все пак е фрагментиран“.

UniCredit отчете и силни финансови резултати, като нетната печалба за първото тримесечие нарасна с 16,1% на годишна база до рекордните 3,2 милиарда евро, подкрепена от по-високи такси и по-ниски разходи. Приходите са се увеличили с 4,9% до 6,9 милиарда евро.

Печалбата надхвърля очакванията на анализаторите, които прогнозираха около 2,7 милиарда евро. Банката вече идва след рекордна година, като през 2025 г. отчете нетна печалба от 10,58 милиарда евро, предаде БГНЕС.

„Тези резултати отразяват дисциплинирано изпълнение във всички направления – растеж на приходите, ефективност на разходите и капиталова стабилност“, заяви Орчел.

UniCredit повиши и прогнозата си за нетната печалба през 2026 г. до „най-малко 11 милиарда евро“.

Офертата за Commerzbank беше стартирана на фона на силна съпротива от германска страна, въпреки че UniCredit се опитва да привлече акционерите с обещания за по-висока доходност чрез засилен фокус върху германския пазар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

