Спадът при ваксините срещу COVID-19 принуждава BioNTech да съкрати до 1860 души

BioNTech стана световно известна с коронавирусната ваксина Comirnaty

Германската BioNTech обяви, че ще спре работа в няколко свои производствени бази. Решението може да засегне до 1860 служители и е свързано със спада в продажбите на ваксината срещу Ковид-19, която донесе огромни приходи на компанията по време на пандемията.

Биотехнологичната група планира да прекрати дейността на три производствени обекта в Германия до края на 2027 г. Заводът ѝ в Сингапур трябва да спре работа през първото тримесечие на следващата година.

BioNTech съобщи още, че производството на ваксини ще бъде прекратено и в обекти на бившия ѝ конкурент CureVac, който беше придобит от компанията миналата година.

Мерките трябва да намалят разходите с до 500 млн. евро, или 585 млн. долара, годишно до 2029 г. Засегнати ще бъдат около 1860 работни места.

„BioNTech планира допълнително да преструктурира и обедини производствената си мрежа там, където се очаква излишен капацитет“, посочи компанията.

От дружеството добавиха, че за всяка от тези производствени бази се разглеждат варианти за продажба, включително частична или пълна.

В отчета си за първото тримесечие BioNTech съобщи, че приходите са намалели с 35% до 118,1 млн. евро заради по-слабите продажби на Ковид ваксини.

Загубата на компанията се е увеличила до 531,9 млн. евро при 415,8 млн. евро за същия период на миналата година.

„През 2026 г. BioNTech очаква по-ниски приходи от ваксини срещу Ковид-19 в сравнение с 2025 г. заради спад както на европейския, така и на американския пазар“, заявиха от компанията.

BioNTech стана световно известна с коронавирусната ваксина Comirnaty, разработена заедно с американския фармацевтичен гигант Pfizer. Тя беше първата Ковид ваксина, одобрена на Запад, както и първата иРНК ваксина, разрешена за масова употреба.

През последните години компанията се ориентира към разработването на противоракови терапии, базирани на генетични технологии, пише БГНЕС.

През март BioNTech съобщи, че семейната двойка Угур Шахин и Йозлем Тюречи, които заемат постовете главен изпълнителен директор и главен медицински директор, ще се оттеглят след края на мандатите си през 2026 г., за да започнат нов бизнес.

