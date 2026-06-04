Цените на петрола спаднаха след постигнатото споразумение за прекратяване на огъня между Ливан и Израел

Фючърсите на сорта Брент спаднаха с 87 цента

Цените на петрола се понижиха в днешната азиатска търговия, след като обявеното споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Ливан подхрани надеждите за скорошен край на американско-израелската война срещу Иран, което потенциално би могло да доведе до отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент спаднаха с 87 цента или 0,89 на сто, като един барел се продава за 96,92 долара към 07:58 часа българско време. Американският лек суров петрол (WTI) поевтиня с 78 цента или 0,81 на сто до 95,24 долара за барел.

И двата петролни сорта отбелязаха ценови ръст от около 2 на сто вчера след подновяването на военните действия в Близкия изток, включително иранските атаки срещу Кувейт и американските удари в близост до Ормузкия проток.

Израел и Ливан обявиха рано тази сутрин, че са се споразумели да продължат прекратяването на огъня. Инвеститорите се надяват на сключване на споразумение и между Вашингтон и Техеран. Ирански представители поставиха като условие за сключване на мирно споразумение частично прекратяването на военните действия между Израел и Ливан.

Американският президент Доналд Тръмп намекна, че още този уикенд може да бъде постигнат напредък в преговорите с Иран.

Иранският външен министър Абас Арагчи съобщи, че контактите между Техеран и Вашингтон не са прекъснати, но в преговорите не е постигнат напредък, като добави, че и двете страни проучват разменените текстове.

В САЩ Камарата на представителите, контролирана от Републиканската партия, одобри снощи резолюция, която да попречи на Тръмп да продължи войната срещу Иран. За да влезе в сила, резолюцията се нуждае от одобрение и от Сената. За да бъде отменено евентуално вето от страна на Тръмп върху текстовете, ще бъде нужна подкрепа с мнозинство от две трети и в двете камари.

Междувременно запасите от суров петрол в САЩ са спаднали с 8 милиона барела до 433,7 милиона барела през седмицата, приключила на 29 май, съобщи Администрация за енергийна информация (EIA).

Мнозинството от анкетирани от Ройтерс анализатори предвиждаха далеч по-малък спад – с 4 милиона барела, предаде БТА.

Международната агенция за енергията (МАЕ) предупреди, че глобалните петролни запаси могат да намалеят до критични нива преди пика на лятното търсене, ако изразходването им продължи с настоящия темп.

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