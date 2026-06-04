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Свят МОЛДПРЕС: Молдова е сред най-достъпните туристически дестинации в Европа

МОЛДПРЕС: Молдова е сред най-достъпните туристически дестинации в Европа

Свят

bTV Бизнес екип

Средната цена за нощувка в Молдова е 45,49 евро

Молдова заема трето място сред най-достъпните европейски държави за краткосрочно туристическо настаняване, показва международно проучване, базирано на данни на AirDNA и цитирано от англоезичната емисия на телевизия "Евронюз" и МОЛДПРЕС.

Според анализа средната цена за нощувка в Молдова е 45,49 евро. Така страната се нарежда сред дестинациите, които предлагат добро съотношение между цена, качество и автентично туристическо преживяване.

Данните показват още, че Молдова отчита най-високата заетост на туристическите места за краткосрочно настаняване сред всички държави в класацията – 62,7%. Това се разглежда като знак за нарастващ интерес от страна на международните туристи.

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Основната входна точка за посетителите остава Кишинев, пише БТА. Средната продължителност на престоя е 5,4 нощувки, което е вторият най-висок показател в Европа.

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Според авторите на проучването това подсказва, че Молдова все по-често се възприема като самостоятелна туристическа дестинация, а не само като място за кратък престой или транзитно преминаване.

Растящият интерес към страната се подкрепя от разнообразните възможности за туризъм. Сред най-популярните са виненият туризъм, местната кухня, културното наследство и традиционният селски начин на живот. От известните подземни винарни до живописните села и местното гостоприемство, Молдова постепенно затвърждава позициите си на европейската туристическа карта като достъпна и автентична дестинация.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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