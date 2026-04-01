Цените на горивата у нас продължават да растат, но с по-бавен темп

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,01 евро за литър

Цените на горивата в България продължават да се повишават, но ръстът на цените се забавя в сравнение с предходната седмица, сочат данни на платформата „Фюело“ (Fuelo). Най-голямо през седмицата е поскъпването при пробан-бутанът, а не при дизеловото гориво, както беше досега.

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,01 евро за литър или с 0,68 на сто за изминалата седмица. За последно цената му се е повишила на 27 март, когато е достигнала 1,49 евро за литър и оттогава е в застой. На месечна база поскъпването възлиза на 0,21 евро за литър или 16,67 на сто.

При бензин А98 премиум също се отчита възходяща тенденция. За седмица цената му се е повишила с 0,02 евро за литър или 1,20 на сто. На 20 март се е търгувал по 1,67 евро за литър, но на следващия ден е поевтинял с 1 евро до 1,66 евро. След това цената отново е тръгнала нагоре и към днешния днес се продава по 1,69 евро за литър. На месечна база ръстът на този вид гориво е 0,23 евро за литър или 15,75 на сто.

За последната седмица цената на дизеловото гориво е нараснала с 0,07 евро за литър, или 4,35 сто - от 1,61 евро до 1,68 евро към момента. За един месец дизелът е поскъпнал с 0,39 евро за литър или 30,23 на сто.

Най-голямо е поскъпването при пропан-бутана през седмицата. Цената му е нараснала с 0,06 евро за литър или 8,96 на сто - от 0,67 евро на 25 март до 0,73 евро към днешна дата. На месечна база увеличението е 0,15 евро за литър или 25,86 на сто.

При метана не се наблюдава седмична промяна, като цената остава на 1,14 евро за килограм. За последния месец обаче е отчетено леко поскъпване от 0,01 евро за килограм или 0,88 на сто.