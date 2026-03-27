Цените на газа в Европа скачат със 70%: Нова енергийна тревога на хоризонта

Само за няколко седмици конфликтът с Иран пренаписа енергийните сметки на Европа. Референтният европейски бенчмарк за природен газ, Title Transfer Facility (TTF), скочи от 38 до 54 евро за мегаватчас от началото на месеца. Това е ръст от около 70% и най-силното месечно поскъпване от септември 2021 г. насам.

Това число тежи далеч отвъд енергийните пазари. То връща спомените от 2022 г., когато цените на газа изстреляха инфлацията, натовариха домакинствата и принудиха правителствата да харчат милиарди в извънредна подкрепа.

Европа влиза в кризата с празни хранилища

Европа посреща този ценови шок в значително по-уязвимо състояние от очакваното. Към 24 март подземните газови хранилища в ЕС са запълнени едва на 28,4% (325 TWh) - с 5 процентни пункта под нивото отпреди година и далеч под сезонната норма, според Kyos European Gas Analytics.

Най-тревожни са данните в големите икономики:

Германия: 22,3% запълване

Франция: 22,1%

Нидерландия: едва 6% (9 TWh) — под историческия минимум за сезона

Контрастът с Иберийския полуостров е рязък.

Португалия влиза в кризата с 85,3% запълнени резерви, а Испания — с 55,5%. Причината е структурна: повече LNG терминали, по-ниска зависимост от газ в електропроизводството и силно развитие на възобновяеми източници.

Катарският удар и ефектът на Ормуз

След иранските атаки срещу индустриалния град Рас Лафан, Qatar, вторият по големина износител на LNG в света, потвърди, че не може да изпълнява част от договорните си ангажименти. Ремонтът на повреден капацитет може да отнеме до пет години.

Това директно засяга държави от ЕС като Italy, Belgium и Spain, които разчитат на катарски LNG.

Ако енергийните потоци през Ормуз останат ограничени:

при 3 месеца прекъсване TTF може да достигне ~90 €/MWh

при 6 месеца — около 160 €/MWh

при тежък сценарий анализатори предупреждават за диапазон 145–240 €/MWh

За сравнение, пикът през август 2022 г. беше 345 €/MWh.

Какво означава това за сметките на домакинствата?

Ефектът вече се пренася към крайните потребители, но неравномерно. В интервю за Euronews Джузепе Молес, директор на Acquirente Unico, обяснява механизма:

При газа прехвърлянето е почти директно към сметките

При електроенергията ефектът е по-слаб, защото пазарът вече е „усвоил“ част от газовия шок

При горивата ключовият проблем е рафинирането и логистиката, не само цената на петрола

Италия е с по-добри запаси (43,9%) и вече търси допълнителни доставки от Алжир по тръбопровод — ход, подкрепен от премиера Giorgia Meloni. Но дори това не може да компенсира системен шок в Персийския залив.

Инфлацията се завръща

Според прогнози на Goldman Sachs, инфлацията в еврозоната може да скочи до 2,7% през март спрямо 1,89% през февруари — почти изцяло заради енергията.

Очакванията за 2026 г. вече сочат средна инфлация от 2,9% и пик от 3,2%.

В Германия се очаква дизелът да поскъпне с около 25% на месечна база, докато Испания смекчава удара чрез намалено ДДС върху енергията.

Ново главоболие за ЕЦБ

Плановете за понижение на лихвите изчезват. Напротив. Пазарите вече оценяват 77% вероятност European Central Bank да повиши лихвите тази година. Очакванията са за две повишения по 25 базисни пункта още през април и юни.

Президентът на Бундесбанк Joachim Nagel вече публично призова за затягане, ако енергийният натиск не отслабне.

Проблемът е таймингът: растежът в еврозоната вече е ревизиран надолу до едва 0,7% за годината.

Толкова ли е зле, колкото през 2022 г.?

Все още не. Пазарите на електроенергия показват важна разлика: въпреки че газът е скочил рязко, цените на едро на тока в петте най-големи икономики в еврозоната почти не са се променили и дори са под нивата от началото на годината.

Причините са структурни:

масирано навлизане на ВЕИ след 2022 г.

възстановяване на френската ядрена мощност

по-добра диверсификация на доставките

Кризата от 2022 г. разкри натрупаните с десетилетия зависимости от евтин руски газ. Настоящата е по-фокусирана, по-неравномерна и — засега — по-управляема.

Големият въпрос е колко дълго ще остане така.

