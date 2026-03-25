Очаква се драстично поскъпване на ток и газ от юли

За момента нещата са добре, но лятото ще усетим отражението на войната в Иран, казват от КЕВР

Идва ли шоково поскъпване от 1 юни заради войната в Иран? Трудно се правят прогнози отсега, но има притеснителни данни. Пет процента по-скъп газ от април отново поиска "Булгаргаз". От дружеството обявиха, че към този момент имат достатъчно количество от синьото гориво. От Комисията за енергийно и водно регулиране обаче се опасяват от рязко повишаване на цените на газа, парното и тока от юли заради създалата се криза в Близкия изток. Това обяви по време на заседание председателят на ведомството Пламен Младеновски.

При определяне на цената на синьото гориво има забавяне във времето - на всеки три месеца се правят преизчисления на база на цените на международните пазари. Така реално увеличенията от сега ще влязат в цените най-сериозно през юни. Именно тогава обаче се определят цените на тока и на парното за следващия отоплителен сезон. Въпреки че цената на природния газ у нас остава около 80% по-ниска от тази на международните борси, председателят на КЕВР не е оптимист: "Аз съм изключително притеснен какво се случва с новите цени на парното в София и с цените на тока от юли. Тъй като виждаме изменението на цените на петрола се отразява моментално на колонките, при газа нещата се случват отложено във времето", коментира Младеновски, цитиран от "Марица".

Така се очаква през юни да бъде направено преизчисление на цената на синьото гориво и в него да бъде включен сегашният скок на петрола. "За да могат енергийните пазари да се нагодят към новата ситуация, независимо дали спира, удължава се, смекчава се, ние върху това не можем да влияем, отнема период поне около година", каза председателят на КЕВР. Директорът на "Булгаргаз" увери, че за април са осигурени необходимите количества за страната: "Към настоящия момент сме подготвени и сме обезпечили количествата".

До 31 март топлофикациите и доставчиците на електроенергия трябва да подадат заявление за нови цени на тока и парното от юли.

