Докога трябва да сменим водомерите и важи ли изискването и за топла, и за студена вода?

Всички уреди трябва да станат дистанционни до тази дата

До 1 януари 2027 г. водомерът за топла вода и топломерът на парното, трябва да бъдат сменени с такива с възможност за дистанционно отчитане, а подмяната им ще става за сметка на домакинствата. Крайният срок е залегнал както в европейското, така и в националното законодателство. По този начин ще отпадне необходимостта за осигуряване на достъп до имота за отчет на уредите, съответно ще се пести много време и най-важното, ще отпадне начисляването на максимална енергия при неосигурен достъп, което за съжаление доста от нашите клиенти се сблъскват.

За водомерите за студена вода все още няма приети изисквания от Европейския съюз, които да задължават потребителите да ги подменят с дистанционни. При смяната на топлинните уреди, която е задължителна фирмите имат различни ценови предложения за своите клиенти.

Тези уреди са собственост на клиентите и в този смисъл подмяната е за тяхна сметка. Цената на един водомер с включен монтаж и пломбиране варира между 75 и 85 евро. На топломера между 200 и 240 евро, а цената на индивидуалните разпределители е между 28 и 34 евро, пише Euronews Bulgaria.

Според председателя на асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов, клиентите са ощетени с текущите разпоредби. "Ние винаги сме смятали, че тези средства трябва да бъдат поддържани от ВИК операторите и от топлофикациите. Всеки човек трябва сам да се ангажира с нещо, което не разбира. Първо трябва да следи годността на устройството дали не е изтекъл срока на годност, който е 10 години, след това трябва да организира и финансира целия процес, а това не лесно, защото първо трябва да платите за самите устройства, второ трябва да платите за обмяната им и трето те трябва да бъдат пломбирани", кзва той.

По думите на Антоанета Добрева- директор на дирекция „Клиентска удовлетвореност и дялово разпределение“ в „Топлофикация-София“, дистанционните уреди са най-точният начин за отчет, тъй като целият процес става по електронен път и се избягва човешката намеса.

Все още институциите не са наясно какви ще бъдат санкциите, ако потребителите не изпълнят наредбата.

Една част от потребителите вече са подменили уредите си за дялово разпределение и смятат, че отчитането на данните е коректно. Други са на мнение, че след като има срок, трябва да има и отстъпка в цената за съвестните клиенти. Някои от фирмите предлагат топлинни уреди и водомери на разсрочено плащане или чрез наем на уредите. По този начин системата за дистанционно отчитане може да се инсталира без необходимост от първоначална инвестиция от страна на клиента.

