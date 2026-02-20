Руснаци са продали имоти в България за над 21 млн. евро миналата година

Заради това нетният поток от вложенията на чуждестранни лица в имоти у нас е отрицателен

Руски граждани продължават да разпродават недвижимите си имоти у нас. През миналата година те са продали имоти за 21.1 млн. евро, сочат данни на БНБ. Заради този отлив на руски инвестиции нетният поток от вложенията на чуждестранни лица в недвижими имоти в България е отрицателен за 2025 г. в размер на 19.7 млн. евро.

В същото време БНБ отчита общ обем на преките чуждестранните инвестиции в страната през 2025 г. от 3.261 млрд. евро по предварителни данни. Привлечените чужди капитали са с 405 млн. евро или 14% повече от предната година и представляват 2.8% от БВП.

От данните на БНБ е видно, че ръстът на преките чужди инвестиции се дължи основно на по-големия обем реинвестирана печалба в българските дружества на чужденстранните компании. Вложените обратно в дейността на компаниите средства от печалбите са на стойност 3.694 млрд. евро. при 2.744 млрд. евро година по-рано. Повишението на този тип инвестиция е добра новина за икономиката ни, защото тези средства вместо да напуснат страната или да бъдат разпределени между акционерите, се влагат отново в българските дружества, пише "Сега".

В същото време обаче български дъщерни фирми са върнали на компаниите майки заеми за 552 млн. евро, което на практика намалява обема на преките чужди инвестиции у нас през миналата година. Тези заеми са давани предни години с различна цел и подлежат на възстановяване.

Под формата на дялов капитал в страната са влезли само 119.7 млн. евро през 2025 г. Това са вложения на чуждестранни компании в капитала на български дружества и са показател за дългосрочен инвеститорски интерес. Тази сума е с 53 млн. евро повече от предната година.

БНБ отчита, че най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната през 2025 г. са от Нидерландия (635.9 млн. евро), Гърция (476.9 млн. евро) и Италия (315.5 млн. евро). Нидерландия традиционно е инвеститор номер едно за България, но това така, защото много чужди компании избират тази страна за регистрация заради благоприятно данъчно законодателство.

През миналата година отлив на чужди капитали е имало обратно към Малта на 258 млн. евро и към САЩ на 216.5 млн. евро.

