In Memoriam: Ерик Дейн и ролята в “Анатомията на Грей”, която му донесе милиони

Актьорът почина на 53 години

Светът на телевизията загуби един от своите най-разпознаваеми актьори. Ерик Дейн, познат на милиони зрители като д-р Марк Слоун от сериала „Анатомията на Грей“, почина на 19 февруари 2026 г. на 53-годишна възраст след битка с амиотрофична латерална склероза (ALS). Новината бе потвърдена, след като актьорът публично разкри диагнозата си през април 2025 г., съобщавайки, че страда от прогресивното невродегенеративно заболяване, известно още като болестта на Лу Гериг.

Дейн изгради успешна кариера в телевизията и киното, продължила повече от две десетилетия, която му донесе международна популярност, но и стабилни финансови доходи. По данни на Celebrity Net Worth и Parade, към 2026 г. нетното му състояние възлиза на около 7 милиона долара, като голяма част от тази сума идва именно от „Анатомията на Грей“.

Пътят към ролята, която го направи звезда

Преди пробива си, Ерик Дейн участва в телевизионни сериали като Charmed, Gideon’s Crossing и Saved by the Bell. През 2006 г. той се присъединява към актьорския състав на „Анатомията на Грей“, където изпълнява ролята на пластичния хирург Марк Слоун в продължение на шест сезона.

Сериалът се превръща в едно от най-успешните телевизионни заглавия на своето време и има значителен финансов успех. По думите на главната актриса Елън Помпео, агенцията й е изчислила, че „Анатомията на Грей“ е генерирал близо 3 милиарда долара приходи за Disney. „Когато лицето и гласът ти са част от нещо, което е генерирало 3 милиарда долара за една от най-големите корпорации в света, започваш да си казваш: „Може би заслужавам част от това“, казва тя в интервю.

През юни 2024 г., в подкаста Armchair Expert, Дейн коментира напускането на сериала и причините около това решение. „Започнах да ставам — както повечето актьори, които са прекарали значително време в сериала — много скъп за телевизионната продукция“, казва той. „А тя знае, че сериалът ще продължи независимо кого задържат — стига да имат своята Грей, всичко беше наред“.

Ролите, които изградиха кариера — и състояние

Основната част от доходите на Ерик Дейн идва от участията му в „Анатомията на Грей“ и The Last Ship, които му носят значителни хонорари, както и последващи възнаграждения от повторни излъчвания и стрийминг — обичайна практика в телевизионната индустрия.

Дейн участва и в популярната тийн драма на HBO Euphoria в ролята на Кал Джейкъбс и се завръща към образа в третия и последен сезон на сериала, чиято премиера е насрочена за 12 април. Продукцията на Сам Левинсън разполага със значителен бюджет, а според публична информация, цитирана от The Mirror, главната звезда Зендая получава около 1 милион долара на епизод. На този фон се предполага, че възнаграждението на Дейн за третия сезон вероятно е било в шестцифрен диапазон.

През годините актьорът има роли и във филми като Marley & Me, Valentine’s Day, Burlesque и X-Men: The Last Stand.

Сред активите му са също недвижими имоти, включително жилище в Лос Анджелис, чиято стойност се е увеличила с времето, според MARCA.

