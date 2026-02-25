BGN → EUR
БГ Бизнес Харесван донът магазин в София фалира

Харесван донът магазин в София фалира

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Сладкарницата отваря врати преди 2 години

Едно от най-обичаните места за донъти в София – Da Donuts обяви, че затваря врати. След две години работа сладкарницата ще посрещне последните си клиенти на 1 март, съобщиха от екипа в социалните мрежи.

„Не защото любовта ни към това, което правим е намаляла, а защото вярваме, че понякога промяната е начин да вървиш напред.“, споделят те.

Мястото стана популярно като единственото в столицата, предлагащо веган донъти, а освен това създаваше и оригинални „НЕ-торти“ от донъти за празници и специални поводи.

От екипа уверяват, че това не е окончателно сбогуване с клиентите им. Те планират да продължат срещите си с почитателите чрез pop-up събития и поръчки с предварителна заявка.

„Ще се срещаме по нов начин — чрез Pop-up събития и с предварителна заявка. Срещите ни ще бъдат по-редки, по-специални, но със същата грижа и вкус, които познавате.“, обещават те.

И както сами казват - това не е край, а ново начало.

