Цената на газа в Европа достигна най-високо ниво от над три години

Пазарите реагират на риска от продължително прекъсване на доставките на газ

Цената на европейския природен газ продължи рязкото си покачване на фона на продължаващата война в Близкия изток и спрените доставки на втечнен природен газ от Катар, предадоха АПА и Блумбърг.

Фючърсите на природния газ на водещия европейски хъб Ти Ти Еф (TTF) в Нидерландия за доставки след месец, които служат като референтен показател за Европа, достигнаха 59,44 евро за мегаватчас (MWh) на борсата в Амстердам – най-високото ниво от над три години. Това представлява ръст от около 30 на сто спрямо предходния ден.

От началото на седмицата цената на газа се повиши с над 80 на сто и достигна най-високите си стойности от февруари 2023 г. По-силен ръст в цената бе регистриран единствено в началото на войната в Украйна, когато котировките временно надхвърлиха 300 евро за мегаватчас.

Спрени доставки и напрежение около Ормузкия проток

От началото на седмицата износът на втечнен природен газ от Катар е спрян. Вчера ключово съоръжение на „КатарЕнерджи“ (QatarEnergy) в Рас Лафан, което осигурява около една пета от световните доставки на втечнен газ, бе спряно след атака с дрон. Рас Лафан е ключов център за износа на втечнен природен газ, който е стратегически важен за глобалните енергийни доставки, особено за Европа и Азия, предаде БТА.

Паралелно с това ограниченията в корабоплаването през Ормузкия проток – ключов маршрут за енергийната търговия – допълнително засилват опасенията на пазарите.

Пазарни наблюдатели отбелязват, че азиатски купувачи активно търсят алтернативни източници на доставки, което засилва конкуренцията за наличните количества и оказва допълнителен натиск върху европейските цени.

Европейските котировки са се повишили с около 80 на сто спрямо затварянето в петък, като ценовата волатилност е на нива, невиждани от енергийната криза през 2022 г.

Рискове за запасите в Европа

Европа навлиза в края на зимния сезон със значително изчерпани газови хранилища. Потенциалната конкуренция с Азия за ограничените доставки на ВПГ може да затрудни попълването на резервите през предстоящия сезон на нагнетяване.

Летните газови договори в Европа вече се търгуват с висока премия спрямо зимните, което прави съхранението на горивото по-малко привлекателно за търговците.

„Очакваме значителна ценова волатилност през следващите дни, докато пазарът оценява въздействието на загубеното производство“, заяви Рос Уайно от „Ес енд Пи Глоубъл Енерджи“ (S&P Global Energy). По думите му най-активни при краткосрочните спот покупки вероятно ще бъдат купувачите от Азиатско-тихоокеанския регион.

Главният изпълнителен директор на швейцарската „МЕТ Груп“ (MET Group) Хуиберт Вигевено предупреди, че „сигурността на доставките може отново да се превърне в проблем за Европа“.

Прогнози за по-високи цени

Анализатори от „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs Group Inc.) повишиха прогнозата си за цената на европейския газ за април 2026 г. от 36 евро на 55 евро за мегаватчас.

Имплицитната волатилност на европейските бенчмарк фючърси – показател за цената на деривативните договори – достигна най-високото си ниво от лятото на 2023 г., което сигнализира за повишена несигурност на пазара.

Експерти посочват, че ключов фактор за по-нататъшното развитие на цените остава продължителността на конфликта в Близкия изток. Засега пазарите реагират на риска от продължително прекъсване на доставките и на ограничените възможности за бърза компенсация на изгубените количества.

