Свят Как се промени курсът на еврото и долара след ескалацията в Близкия изток?

Как се промени курсът на еврото и долара след ескалацията в Близкия изток?

bTV Бизнес екип

Промяна има и в цената на златото

Курсът на еврото се понижава спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес на фона на бойните действия в Близкия изток, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА. 

Снимка: Getty Images / iStock

Единната валута губи 0,52 на сто спрямо нивото при закриването вчера до 1,1632 долара за едно евро. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1698 долара за евро.

За сметка на това цената на златото расте почасово и от началото на деня е отбелязала силен скок, достигайки около 542 000 динара за унция. Tова покачване стимулира търсенето от инвеститори, които търсят сигурно убежище за капитала си в периоди на нестабилност.

Цената на златото расте на всеки час

Анализатори от Gold&Co. Serbia посочват, че текущият ръст може да е началото на нов дългосрочен цикъл на поскъпване на златото, подкрепен от комбинация от геополитическо напрежение, парична политика на централните банки и засилена нужда на инвеститорите от сигурни активи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

