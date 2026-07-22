Цената на златото достигна двуседмичен максимум

Настоящото възстановяване на цените вероятно ще срещне трудности заради нестабилните енергийни пазари

Златодо достигна двуседмичен ръст на цената. Причината е технически покупки и търсенето на активи убежища, като инвеститорите продължават да следят дипломатическите усилия за ограничаване на конфликта в Близкия изток и се подготвят за заседанието на Управлението за федерален резерв (УФР) идната седмица и решението за лихвите, което ще бъде взето, предаде Ройтерс.

Цената на златото достигна 2-седмичен връх, съобщава Reuters. Основно движението се дължи на два фактора търсене на сигурност и технически покупки. Инвеститорите купуват злато като „актив-убежище“, докато следят дипломатическите опити за овладяване на конфликта в Близкия изток.

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Пазарите са в очакване на следващата седмица, когато Федералният резерв на САЩ (УФР) ще вземе решение за лихвените проценти.

Спот цената на златото се повиши с 1,1 на сто до 4121,90 долара за тройунция към 14:00 ч. българско време, след като по-рано през деня достигна най-високото си ниво от 7 юли. Фючърсите на американското злато с доставка през август поскъпнаха с 1,3 на сто до 4128,00 долара.

„Опасенията, че по-високите цени на петрола могат да ускорят инфлацията и да задържат лихвените проценти на по-високи нива за по-дълго време, се компенсират от търсенето на активи убежища и надеждите, че продължаващите дипломатически усилия между САЩ и Иран все пак могат да доведат до деескалация на конфликта и да намалят натиска върху цените на петрола", заяви Рикардо Еванджелиста, старши анализатор в „АктивТрейдс“ (ActivTrades).

Настоящото възстановяване на цените вероятно ще срещне трудности заради нестабилните енергийни пазари, но нивото от 4000 долара за тройунция продължава да осигурява силна техническа подкрепа, добави той.

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По-рано днес държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон е готов да преговаря за прекратяване на кризата с Иран, но според него Техеран не е сериозен в намеренията си за разговори.

Междувременно три петролни танкера, натоварени със саудитски петрол за Китай и Индия, промениха курса си в Червено море вчера след заплахи от страна на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси, което доведе до повишение на цените на петрола.

Цените на златото се понижиха през последните месеци спрямо рекордните стойности, достигнати през януари, след като войната повиши цените на енергоресурсите, засили опасенията за инфлация и увеличи вероятността лихвените проценти да останат високи за по-дълъг период. Макар златото обикновено да се възприема като защита срещу инфлация, високите лихви обикновено намаляват привлекателността на актива, който не носи доходност.

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Според анкета на Ройтерс УФР вероятно ще запази основния си лихвен процент без промяна до края на 2026 г., като пазарите залагат на две повишения на лихвите до края на март идната година.

При останалите благородни метали спот цената на среброто се повиши с 1 на сто до 59,34 долара за тройунция, платината поскъпна с 0,9 на сто до 1643,96 долара, а паладият се увеличи с 2,3 на сто до 1311,00 долара.