Резервоар от злато е скрит в ядрото на Земята. Учени казват, че той тече

99,999% от златните резерви се намират там

Най-големите запаси от злато не се съхраняват във Форт Нокс, хранилището за благородни метали в Америка. Всъщност, повече от 99,999% от запасите от злато и други благородни метали се намират на едно място, далеч извън обсега на човечеството, пише CNN.

Геохимици от университета в Гьотинген са открили химически доказателства , че материал от земното ядро ​​се смесва с мантийния облак, който захранва вулканите в Хавай - граница, за която дълго време се смяташе, че е ефективно затворена. Изследването, ръководено от Нилс Меслинг заедно с водещия автор Матиас Уилболд, е публикувано в списание Nature на 21 май 2025 г.

Защо почти цялото злато на Земята е недостъпно

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Когато Земята все още е била разтопена, преди повече от 4,5 милиарда години, плътните метали, включително злато, платина и рутений, са потъвали към центъра, докато планетата се е разделяла на слоеве, процес, известен като диференциация ядро-мантия. Според повечето съществуващи оценки, повече от 99,999 процента от златото на планетата се е озовало заключено на едно и също място - в ядрото, на около 3000 километра дълбочина, запечатано под мантията. Ето защо златото е сравнително рядко в земната кора, която всъщност можем да добиваме, а не защото планетата го няма, съобщава CNN.

Какво всъщност се измерва?

Екипът от Гьотинген не е открил само злато в хавайската лава. Това, което са измерили, е изотоп на рутений, метал от платиновата група, наречен рутений-100, в базалти, събрани в Хавай, включително от активното лавово езеро в Килауеа. Предишни изследвания вече са установили, че ядрото носи малко по-различна сигнатура на рутений-100 от мантията, разлика, останала от късен етап на земната акреция, когато постъпващият материал е променил изотопния състав на мантията, но не е достигнал до ядрото. Това дава на изследователите химически отпечатък, който отличава материала на ядрото от обикновената мантийна скала.

Хавайските базалти показват постоянни повишения на този подобен на ядро ​​подпис на рутений-100, заедно с аномални стойности на изотопи на волфрам, друг маркер, свързан с материала на ядрото. Според проучването, тази комбинация е „диагностична за принос на ядрото“ към скалите, които захранват вулканизма на Хавай.

Изотопният модел показва основен материал, а не директно наблюдение на злато

Хавай е бил умишлен избор на тестово място, а не случаен. Смята се, че вулканизмът им произхожда от един от най-ясните примери за дълбок мантиен шлейф - колона от гореща скала, издигаща се близо до границата между ядрото и мантията с относително малко замърсяване от обикновена, плитка мантийна скала по пътя нагоре.

Това улеснява изолирането на всеки сигнал, получен от ядрото, отколкото би било във вулканична скала, образувана от по-плитки, по-често срещани процеси.

Два начина, по които сигналът може да стигне до там

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Меслинг и Уилболд моделират два начина, по които това може да се случи. При първия, металът от ядрото се смесва директно с основата на мантията, като приблизително 0,25 процента от оригиналния облачен материал идва от ядрото. Тази цифра се сблъсква с проблем: тя би трябвало да увеличи и концентрацията на други сидерофилни или „желязолюбиви“ метали, като злато и платина в същите скали, а това не се случва.

Вторият модел отговаря по-добре на данните. С бавното охлаждане на ядрото, то може да кристализира тънки слоеве метални оксиди по външния си ръб, слоеве, обогатени с елементи като волфрам и рутений, но не и със злато или платина, които остават свързани другаде. Материал от този слой, а не суровият метал от ядрото, би намерил пътя си към основата на мантийния шлейф. Това би обяснило защо изотопната сигнатура на ядрото се появява в лавата, докато златото и платината не показват съответно увеличение.

Какво означава това?

Уилболд ясно описа следното: „Ядрото на Земята не е толкова изолирано, колкото се предполагаше досега.“ Същият облак, който носи тази сигнатура на ядрото, носи и огромно количество материал, от порядъка на няколкостотин квадрилиона метрични тона скала, която се издига от границата между ядрото и мантията и изгражда океански острови като Хавай в продължение на милиони години.

Нищо от това не прави хавайската лава източник на злато. Според изследователите количествата ядрен материал, достигащи до повърхността, са малки, а самото злато не е открито в измерими количества в тези скали. Меслинг внимава да представи резултата като доказателство за продължаващ процес, а не за откриване на достъпно находище, описвайки го като планета, „ много бавно възстановяваща заровеното си съкровище “, и предупреждавайки, че предстои да се види дали този обмен се е случвал през цялата история на Земята или е нещо специфично за настоящето.

Накъде ще стигнем по-нататък?

По-интересният въпрос, който повдига статията, изобщо не е за златото. Спорът е колко пропусклива е всъщност границата между ядрото и мантията и дали същата сигнатура се появява в базалти от други дълбоки мантийни струи, като например тази, предложена наскоро под Източна Африка.

Ако това се случи, хавайският резултат престава да изглежда като местен куриоз и започва да изглежда като обща характеристика на това как вътрешността на Земята движи материал, злато и всичко останало, във времеви мащаби, които го правят безполезен като цел за добив, но полезен като прозорец към вътрешните механизми на планетата.