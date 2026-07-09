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Резервоар от злато е скрит в ядрото на Земята. Учени казват, че той тече
99,999% от златните резерви се намират там
Най-големите запаси от злато не се съхраняват във Форт Нокс, хранилището за благородни метали в Америка. Всъщност, повече от 99,999% от запасите от злато и други благородни метали се намират на едно място, далеч извън обсега на човечеството, пише CNN.
Геохимици от университета в Гьотинген са открили химически доказателства , че материал от земното ядро се смесва с мантийния облак, който захранва вулканите в Хавай - граница, за която дълго време се смяташе, че е ефективно затворена. Изследването, ръководено от Нилс Меслинг заедно с водещия автор Матиас Уилболд, е публикувано в списание Nature на 21 май 2025 г.
Защо почти цялото злато на Земята е недостъпно
Когато Земята все още е била разтопена, преди повече от 4,5 милиарда години, плътните метали, включително злато, платина и рутений, са потъвали към центъра, докато планетата се е разделяла на слоеве, процес, известен като диференциация ядро-мантия. Според повечето съществуващи оценки, повече от 99,999 процента от златото на планетата се е озовало заключено на едно и също място - в ядрото, на около 3000 километра дълбочина, запечатано под мантията. Ето защо златото е сравнително рядко в земната кора, която всъщност можем да добиваме, а не защото планетата го няма, съобщава CNN.
Какво всъщност се измерва?
Екипът от Гьотинген не е открил само злато в хавайската лава. Това, което са измерили, е изотоп на рутений, метал от платиновата група, наречен рутений-100, в базалти, събрани в Хавай, включително от активното лавово езеро в Килауеа. Предишни изследвания вече са установили, че ядрото носи малко по-различна сигнатура на рутений-100 от мантията, разлика, останала от късен етап на земната акреция, когато постъпващият материал е променил изотопния състав на мантията, но не е достигнал до ядрото. Това дава на изследователите химически отпечатък, който отличава материала на ядрото от обикновената мантийна скала.
Хавайските базалти показват постоянни повишения на този подобен на ядро подпис на рутений-100, заедно с аномални стойности на изотопи на волфрам, друг маркер, свързан с материала на ядрото. Според проучването, тази комбинация е „диагностична за принос на ядрото“ към скалите, които захранват вулканизма на Хавай.
Изотопният модел показва основен материал, а не директно наблюдение на злато
Хавай е бил умишлен избор на тестово място, а не случаен. Смята се, че вулканизмът им произхожда от един от най-ясните примери за дълбок мантиен шлейф - колона от гореща скала, издигаща се близо до границата между ядрото и мантията с относително малко замърсяване от обикновена, плитка мантийна скала по пътя нагоре.
Това улеснява изолирането на всеки сигнал, получен от ядрото, отколкото би било във вулканична скала, образувана от по-плитки, по-често срещани процеси.
Два начина, по които сигналът може да стигне до там
Меслинг и Уилболд моделират два начина, по които това може да се случи. При първия, металът от ядрото се смесва директно с основата на мантията, като приблизително 0,25 процента от оригиналния облачен материал идва от ядрото. Тази цифра се сблъсква с проблем: тя би трябвало да увеличи и концентрацията на други сидерофилни или „желязолюбиви“ метали, като злато и платина в същите скали, а това не се случва.
Вторият модел отговаря по-добре на данните. С бавното охлаждане на ядрото, то може да кристализира тънки слоеве метални оксиди по външния си ръб, слоеве, обогатени с елементи като волфрам и рутений, но не и със злато или платина, които остават свързани другаде. Материал от този слой, а не суровият метал от ядрото, би намерил пътя си към основата на мантийния шлейф. Това би обяснило защо изотопната сигнатура на ядрото се появява в лавата, докато златото и платината не показват съответно увеличение.
Какво означава това?
Уилболд ясно описа следното: „Ядрото на Земята не е толкова изолирано, колкото се предполагаше досега.“ Същият облак, който носи тази сигнатура на ядрото, носи и огромно количество материал, от порядъка на няколкостотин квадрилиона метрични тона скала, която се издига от границата между ядрото и мантията и изгражда океански острови като Хавай в продължение на милиони години.
Нищо от това не прави хавайската лава източник на злато. Според изследователите количествата ядрен материал, достигащи до повърхността, са малки, а самото злато не е открито в измерими количества в тези скали. Меслинг внимава да представи резултата като доказателство за продължаващ процес, а не за откриване на достъпно находище, описвайки го като планета, „ много бавно възстановяваща заровеното си съкровище “, и предупреждавайки, че предстои да се види дали този обмен се е случвал през цялата история на Земята или е нещо специфично за настоящето.
Накъде ще стигнем по-нататък?
По-интересният въпрос, който повдига статията, изобщо не е за златото. Спорът е колко пропусклива е всъщност границата между ядрото и мантията и дали същата сигнатура се появява в базалти от други дълбоки мантийни струи, като например тази, предложена наскоро под Източна Африка.
Ако това се случи, хавайският резултат престава да изглежда като местен куриоз и започва да изглежда като обща характеристика на това как вътрешността на Земята движи материал, злато и всичко останало, във времеви мащаби, които го правят безполезен като цел за добив, но полезен като прозорец към вътрешните механизми на планетата.