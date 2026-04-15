Цената на петрола се задържа под 100 долара за барел

Предварителните прогнози сочат леко увеличение на запасите от суров петрол

Цените на петрола се движат разнопосочно в азиатската търговия на фона на продължаващата несигурност около доставките от Близкия изток, като пазарите следят и възможността за подновяване на преговорите между САЩ и Иран.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се повишиха с 0,4% до 95,19 долара, след като в предходната сесия отчетоха значителен спад. В същото време американският лек суров петрол поевтиня с 0,3% до 91,05 долара за барел, продължавайки низходящата тенденция от последните дни, предава БНР.

Снимка: pixabay

Основен фактор за колебанията остава ситуацията около Ормузкия проток – ключов маршрут за транспортиране на петрол и петролни продукти от Персийския залив към световните пазари. Въпреки обявеното двуседмично примирие, корабоплаването в района остава силно ограничено и значително под обичайните нива, което поражда опасения за сериозни затруднения в доставките.

Паралелно с това се засилват очакванията за подновяване на дипломатически контакти между САЩ и Иран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в следващите дни в Пакистан може да се проведат нови разговори, насочени към прекратяване на конфликта. Перспективата за диалог донякъде успокоява пазарите, тъй като евентуално споразумение би могло да доведе до възстановяване на иранския износ на петрол, допълва „Ройтерс“.

Анализатори обаче предупреждават, че оптимизмът се основава повече на очаквания, отколкото на реален напредък. В същото време физическият пазар остава напрегнат, като доставките на петрол се търгуват с осезаеми премии спрямо фючърсните цени. Рафинериите активно търсят алтернативни източници на суров петрол, което води до повишение на цените на доставките от региони като САЩ и Северно море.

Допълнително напрежение създава и решението на САЩ да не подновят част от временните облекчения на санкциите върху иранския и руския петрол, което може да ограничи още повече глобалното предлагане, пише „Ройтерс“. Инвеститорите очакват по-късно през деня и официалните данни за петролните запаси на САЩ. Предварителните прогнози сочат леко увеличение на запасите от суров петрол, докато запасите от бензин и дестилати вероятно са намалели.