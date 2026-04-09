Свят Петролът в САЩ поскъпна с 5%

Петролът в САЩ поскъпна с 5%

bTV Бизнес екип

Причината са нарастващите опасения около примирието в Близкия изток

Основният американски петролен контракт поскъпна с 5% на фона на притесненията на инвеститорите дали примирието в Близкия изток ще се задържи, както и заради продължаващите затруднения в трафика през ключовия Ормузки проток.

Сортът West Texas Intermediate (WTI) достигна 99,13 долара за барел, а международният бенчмарк Brent от Северно море поскъпна с 3,6% до 98,12 долара за барел, предаде АФП.

Преди изборите: Колко струва малката потребителска кошница преди 3 г. и колко сега?

Цените на петрола се бяха сринали на 8 април, след като Съединените щати и Иран се договориха за двуседмично примирие, което обаче бе поставено под съмнение заради продължаващите израелски удари срещу подкрепяната от Техеран Хизбула в Ливан, пише БГНЕС. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Айлин Дрикова

Защо агнешкото е скъпо в магазина, а фермерите оцеляват на кредити?
Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

