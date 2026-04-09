Петролът в САЩ поскъпна с 5%

Причината са нарастващите опасения около примирието в Близкия изток

Основният американски петролен контракт поскъпна с 5% на фона на притесненията на инвеститорите дали примирието в Близкия изток ще се задържи, както и заради продължаващите затруднения в трафика през ключовия Ормузки проток.

Сортът West Texas Intermediate (WTI) достигна 99,13 долара за барел, а международният бенчмарк Brent от Северно море поскъпна с 3,6% до 98,12 долара за барел, предаде АФП.

Цените на петрола се бяха сринали на 8 април, след като Съединените щати и Иран се договориха за двуседмично примирие, което обаче бе поставено под съмнение заради продължаващите израелски удари срещу подкрепяната от Техеран Хизбула в Ливан, пише БГНЕС.