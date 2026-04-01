Свят Цената на петрола отново нарасна

Цената на петрола отново нарасна

bTV Бизнес екип

Фючърсите на сорта Брент се покачиха до 105,37 долара за барел

Цените на петрола нараснаха в първата за април азиатска търговия. Сортът „Брент“ продължи да поскъпва след рекордния ценови ръст, който отбеляза през март, докато конфликтът в Близкия изток продължава въпреки надеждите за скорошното му прекратяване, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се покачиха с 1,40 долара или 1,4 на сто до 105,37 долара за барел към 06:30 часа българско време. През март Брент регистрира рекордно голямо увеличение на цената – с 64 на сто, по данни на "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group -LSEG), датиращи от юни 1988 г.

В памет на Борислав Михайлов: Трансферът за 800 000 паунда и тежестта на капитанската лента

Междувременно фючърсите на Американския суров петрол (WTI) с доставка през май се повишиха с 1,59 долара или 1,6 на сто до 102,97 долара за барел.

Цените на петрола възстановиха част от загубите си вчера, когато фючърсите на Брент с доставка през юни приключиха сесията с понижение от над 3 долара, след като иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Иран има желанието "да сложи край" на войната срещу Израел и САЩ, но иска гаранции за "предотвратяване на повтаряне на агресията",

Кога изкуственият интелект може да се превърне в недостатък вместо в предимство?

Американският президентът Доналд Тръмп каза пред репортери във вторник, че САЩ могат да прекратят военната кампания в рамките на две до три седмици.

Все пак, дори и конфликтът да приключи, щетите по инфраструктурата вероятно ще продължат да ограничават доставките, смятат анализатори.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Райският остров на Хърватия, където хората се превозват с трактори
Айлин Дрикова

Луксът да дишаш чист въздух под земята: Какво крият модерните бункери?
Борислава Кирилова

Може ли една грешка на служител да срине цяла компания?
Стефани Боова

Може ли гражданин на ЕС да стане кмет в която и да е европейска държава?
