Цената на петрола отново нарасна

Цените на петрола нараснаха в първата за април азиатска търговия. Сортът „Брент“ продължи да поскъпва след рекордния ценови ръст, който отбеляза през март, докато конфликтът в Близкия изток продължава въпреки надеждите за скорошното му прекратяване, предаде Ройтерс.
Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се покачиха с 1,40 долара или 1,4 на сто до 105,37 долара за барел към 06:30 часа българско време. През март Брент регистрира рекордно голямо увеличение на цената – с 64 на сто, по данни на "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group -LSEG), датиращи от юни 1988 г.
Междувременно фючърсите на Американския суров петрол (WTI) с доставка през май се повишиха с 1,59 долара или 1,6 на сто до 102,97 долара за барел.
Цените на петрола възстановиха част от загубите си вчера, когато фючърсите на Брент с доставка през юни приключиха сесията с понижение от над 3 долара, след като иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Иран има желанието "да сложи край" на войната срещу Израел и САЩ, но иска гаранции за "предотвратяване на повтаряне на агресията",
Американският президентът Доналд Тръмп каза пред репортери във вторник, че САЩ могат да прекратят военната кампания в рамките на две до три седмици.
Все пак, дори и конфликтът да приключи, щетите по инфраструктурата вероятно ще продължат да ограничават доставките, смятат анализатори.
