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$64,449.0
Свят Цената на петрола на ОПЕК се покачи над 84 долара за барел

Цената на петрола на ОПЕК се покачи над 84 долара за барел

Свят

bTV Бизнес екип

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 146,05 долара за барел

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) в петък се покачи до 84,17 долара за барел, съобщи днес на страницата си петролният картел.

Един барел петрол на ОПЕК се продаваше за 83,39 долара в петък. Средната цена на петрола на ОПЕК през миналата седмица достигна 83,23 долара за барел.

На 27 февруари, преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, петролът на ОПЕК се котираше за 70,07 долара за барел

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За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия) и Мерей (Венецуела).

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Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 146,05 долара за барел, отчетена на 19 март 2026 година, припомни БТА. Предишният максимум от 140,73 долара за барел бе достигнат на 3 юли 2008 година.

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.

 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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