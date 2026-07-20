×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1435 BGN
Петрол
84.28 $/барел
Bitcoin
$64,449.0
Последвайте ни
1 USD
1.1435 BGN
Петрол
84.28 $/барел
Bitcoin
$64,449.0
БГ Бизнес Българските ученици спечелиха шест медала на Международната олимпиада по математика

Българските ученици спечелиха шест медала на Международната олимпиада по математика

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Олимпиадата се проведе от 13 до 21 юли и събра 666 участници от 119 държави

Изключително представяне записаха българските ученици на 67-ата Международна олимпиада по математика (IMO), която се проведе в Шанхай, Китай. Националният ни отбор завоюва един златен, два сребърни и три бронзови медала, като и шестимата български състезатели се завръщат с отличия от най-престижното международно състезание по математика за ученици. Олимпиадата се проведе от 13 до 21 юли и събра 666 участници от 119 държави.

Златен медал спечели Андрей Стефанов (11. клас, ПЧМГ). Сребърни медали завоюваха Александър Бангачев (11. клас, ПЧМГ) и Добромир Добрев (10 клас, СМГ). С бронзови медали бяха отличени Георги Николов (12. клас, СМГ), Кирил Зулямски (9. клас, СМГ) и Божидар Сакарев (10. клас, ПЧМГ).

Ръководители на националния отбор са д-р Стоян Боев от Американския университет в България и Кристиян Василев от ИМИ-БАН.

Международната олимпиада по математика е най-престижното международно състезание по математика за ученици и най-старата международна олимпиада по науки. Провежда се ежегодно от 1959 г., а тазгодишното, 67-о издание, се проведе в Шанхай, Китай, които за втори път домакинстват международната олипиада (последно през 1990, в Пекин). Традиционно най-силните нации на международната олимпиада по математика са Китай, САЩ, Русия и Южна Корея. Най-силната конкуренция на България в Европа са Румъния, Великобритания, Унгария, Полша и Франция.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Зад кулисите на авиацията: Ето как протичат ремонтите на самолети у нас
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Дипломата вече не е достатъчна: Какво ще търсят работодателите през следващите години?
Стефани Боова

Стефани Боова

От 6 хил. до прогнози за 15 хил. евро за кг: Розовото масло поскъпна близо три пъти от 2021 г. насам

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата