Българските ученици спечелиха шест медала на Международната олимпиада по математика

Олимпиадата се проведе от 13 до 21 юли и събра 666 участници от 119 държави

Изключително представяне записаха българските ученици на 67-ата Международна олимпиада по математика (IMO), която се проведе в Шанхай, Китай. Националният ни отбор завоюва един златен, два сребърни и три бронзови медала, като и шестимата български състезатели се завръщат с отличия от най-престижното международно състезание по математика за ученици. Олимпиадата се проведе от 13 до 21 юли и събра 666 участници от 119 държави.

Златен медал спечели Андрей Стефанов (11. клас, ПЧМГ). Сребърни медали завоюваха Александър Бангачев (11. клас, ПЧМГ) и Добромир Добрев (10 клас, СМГ). С бронзови медали бяха отличени Георги Николов (12. клас, СМГ), Кирил Зулямски (9. клас, СМГ) и Божидар Сакарев (10. клас, ПЧМГ).

Ръководители на националния отбор са д-р Стоян Боев от Американския университет в България и Кристиян Василев от ИМИ-БАН.

Международната олимпиада по математика е най-престижното международно състезание по математика за ученици и най-старата международна олимпиада по науки. Провежда се ежегодно от 1959 г., а тазгодишното, 67-о издание, се проведе в Шанхай, Китай, които за втори път домакинстват международната олипиада (последно през 1990, в Пекин). Традиционно най-силните нации на международната олимпиада по математика са Китай, САЩ, Русия и Южна Корея. Най-силната конкуренция на България в Европа са Румъния, Великобритания, Унгария, Полша и Франция.