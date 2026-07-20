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Свят Богатството на Ламин Ямал може да достигне 60 млн. евро след Мондиал 2026

Богатството на Ламин Ямал може да достигне 60 млн. евро след Мондиал 2026

Свят

bTV Бизнес екип

Испания победи Аржентина с 1:0 след продължения във финала на Световното първенство по футбол

Само на 19 години Ламин Ямал вече е сред най-големите звезди на световния футбол. След световната титла на Испания през 2026 г. анализатори, цитирани от Livemint, прогнозират, че нетното му богатство може да достигне 60 млн. евро, тъй като успехът се очаква да увеличи още повече пазарната му стойност, приходите от реклами и интереса на големите световни брандове към младата звезда. 

 

С успеха на Световното първенство Ямал вече притежава впечатляваща колекция от отличия. Освен че стана световен шампион с Испания, той вече има във визитката си титла от Ла Лига с Барселона и европейска титла с националния отбор. Така испанецът се превърна в най-младия футболист в историята, който печели едновременно Европейско и Световно първенство преди да навърши 20 години.

 

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Нетното богатство на Ламин Ямал

Снимка: Reuters

Според данни на Athlon Sports нетното богатство на Ламин Ямал в момента се оценява на между 8 и 15 милиона долара, но след триумфа на Мондиал 2026 се очаква тази сума да нарасне значително.

Една от основните причини е новият му дългосрочен договор с Барселона, който е валиден до 2031 година. Според публикации в испанските медии младата звезда получава годишна заплата в размер на между 18 и 21,5 милиона долара, а седмичното му възнаграждение достига около 400 000 долара.

С включените бонуси годишните му приходи могат да се увеличат до 33 милиона долара, което го нарежда сред най-добре платените млади футболисти в света. Барселона допълнително е защитила своя талант с откупна клауза от 1,1 милиарда долара, която практически прави трансфера му невъзможен без съгласието на каталунския клуб.

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Рекламните договори носят милиони

Снимка: Reuters

Извън футболните терени комерсиалната стойност на Ламин Ямал продължава да расте с впечатляващи темпове. Само от рекламни партньорства той печели приблизително 10 милиона долара годишно.

През 2024 година испанецът подписа дългосрочен 10-годишен договор с Adidas, оценяван на около 34 милиона долара. Освен германския спортен гигант, сред неговите рекламни партньори са още Beats by Dre, OPPO, Konami, Powerade и American Eagle.

Очакванията са, че след световната титла интересът на международните компании към Ямал ще се увеличи още повече, което може да доведе до подписването на нови многомилионни рекламни договори.

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Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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