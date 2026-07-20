ЕК глоби AliExpress с 550 млн. евро за нарушаване на Закона за цифровите услуги

ЕК определи краен срок до 20 октомври за AliExpress да предложи коригиращи мерки

Европейската комисия обяви в понеделник, че е глобила китайския гигант в електронната търговия AliExpress с 550 милиона евро за нарушение на Закона за цифровите услуги (DSA), предаде Ройтерс.



Комисията заяви, че компанията, собственост на Alibaba, не е оценила и смекчила рисковете, свързани с продажбата на незаконни, опасни или фалшифицирани продукти н нейната платформа за търговия.



Европейският регулатор заяви, че неспособността на AliExpress да открие незаконни продукти означава, че незаконни продукти, вариращи от фалшифицирани продукти до опасни играчки и опасна козметика, остават онлайн в продължение на много седмици.

Според ЕК, AliExpress също така не е наела достатъчно модератори и рекламните ѝ системи са препоръчвали незаконни продукти на потребителите. Освен това, компанията е внедрила дефектна система за откриване, проверките за съответствие, която "може лесно да бъдат заобиколена" и не е налагала санкции на търговците.



Комисията също така оспори неефективната политика на компанията за санкции, в резултат на която наказаните бизнеси продължиха да продават незаконни продукти на нейната платформа, допълни БНР.

ЕК определи краен срок до 20 октомври за AliExpress да предложи коригиращи мерки, като компанията може да се изправи пред допълнителни санкции, ако регулаторът реши през декември, че не се спазва Закона за цифровите услуги.



Глобата е третата, наложена от Европейската комисия съгласно знаковия законодателен акт на ЕС, който изисква от много големите онлайн платформи да правят повече за борба с незаконното и вредно съдържание.