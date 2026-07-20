Харесваните хора печелят повече: 5 сигнала, че сте направили отлично първо впечатление

Ето какво казва експертът

В бизнеса често говорим за умения, опит и професионални качества. Но има една способност, която остава подценена, въпреки че влияе върху почти всяка бизнес среща, преговори или интервю.

Марк Кюбан, предприемач и инвеститор, обобщава това с едно просто изречение: „Едно от най-подценяваните умения в бизнеса е да бъдеш мил. Милото отношение продава.“

Изследванията потвърждават думите му. Хората, които оставят впечатление на симпатични и достъпни личности, по-лесно получават работа, по-често биват повишавани, възприемат се като по-добри лидери и постигат по-високи резултати в продажбите.

Всичко обаче започва още през първите минути на срещата.

Повечето хора знаят основните правила – усмивка, зрителен контакт и интерес към събеседника. Проучване на Харвардския университет показва, че хората, които задават поне два допълнителни въпроса по време на разговор, се възприемат като значително по-приятни и интересни. Друго изследване установява, че когато очакваме другите да ни харесат, се държим по-топло и естествено, което подобрява първото впечатление, пише Make it.

Но как можем да разберем дали сме успели да изградим истинска връзка?

Усмивките стават естествени

В началото почти всеки се усмихва от учтивост. Истинският показател идва малко по-късно.

Ако разговорът предизвиква искрен смях, непринудени усмивки и естествени емоции, това е знак, че атмосферата вече е комфортна и между вас се изгражда доверие.

Зрителният контакт е постоянен, но естествен

Поддържането на зрителен контакт е знак за внимание и ангажираност.

Важно е обаче да не тълкувате всяко отклоняване на погледа като липса на интерес. Когато хората обмислят казаното или формулират отговор, е напълно нормално за кратко да погледнат встрани. Ако след това отново установят контакт с вас, вероятно разговорът ги е ангажирал.

Дистанцията постепенно намалява

Всеки човек има различна представа за лично пространство.

Ако по време на разговора събеседникът ви неусетно се приближи малко повече, това често означава, че се чувства спокоен във вашата компания и разговорът му е приятен.

Разговорът започва да се развива сам

Един от най-сигурните признаци за изградена връзка е моментът, в който другият човек престане просто да отговаря на въпросите ви и сам започне да въвежда нови теми.

Това обикновено се случва, когато проявявате истинско любопитство.

Например, ако някой ви разкаже с какво се занимава, вместо да смените темата, можете да кажете: „Звучи като доста предизвикателна работа.“ Подобно признание показва уважение към опита на събеседника и често води до по-искрен и задълбочен разговор.

Събеседникът започва да ви „отразява“

Психолозите наричат това явление „огледално поведение“.

Когато между двама души се създаде добра връзка, те несъзнателно започват да копират част от израженията, жестовете и начина на общуване на другия. Ако се усмихнете и отсрещната страна също се усмихне или реагира със сходни емоции, това често е знак за изграждащо се доверие.

Най-добрият начин да направите впечатление

Представете си, че разговаряте с човек, който работи в продажбите.

Вместо да приключите с въпроса: „С какво се занимавате?“, можете да продължите с нещо по-задълбочено:

„Случвало ли ви се е сделката да изглежда сигурна, а в последния момент да пропадне?“

След това попитайте как е реагирал, какво е научил от ситуацията или какъв съвет би дал на човек извън неговата професия.

Именно тези въпроси превръщат обикновения разговор в истински диалог.

Хората рядко запомнят точните думи, които сте казали. Запомнят как са се почувствали в разговора с вас. Ако проявявате искрен интерес, слушате внимателно и насърчавате събеседника да споделя повече, вероятността да оставите силно положително първо впечатление е значително по-голяма.

В крайна сметка харесването не е въпрос на харизма или вроден талант. То е резултат от уважение, внимание и умението да накарате другия човек да се почувства чут и ценен.