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Свят Кой е Феран Торес? Героят на Испания с трансфери за милиони

Кой е Феран Торес? Героят на Испания с трансфери за милиони

Свят

bTV Бизнес екип

Той отбеляза победния гол в 106-ата минута на финала на Мондиал 2026 срещу Аржентина

Само един удар беше достатъчен, за да запише името си в историятаГолът на Феран Торес в продълженията на финала срещу Аржентина донесе световната титла на Испания и превърна нападателя на „Барселона“ в новия герой на „Ла Фурия“.

Зад този миг обаче стоят години на развитие, няколко многомилионни трансфера и кариера, чиято стойност непрекъснато расте.

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От академията на „Валенсия“ до английския футбол

Снимка: Reuters

Всичко започва във „Валенсия“, където Торес преминава през школата на клуба и още като тийнейджър дебютира в Ла Лига. Талантът му не остава незабелязан и през 2020 г. „Манчестър Сити“ плаща около 23 млн. евро, за да привлече един от най-обещаващите млади футболисти в Испания, пише ESPN.

Под ръководството на Пеп Гуардиола Торес бързо се адаптира към английския футбол, отбелязва първия си гол за клуба срещу Бърнли и записва впечатляващи изяви в Шампионската лига. Там поставя още едно постижение, превръщайки се в най-младия испанец, отбелязал в три поредни мача от турнира.

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Сделката за 55 млн. евро и клауза за 1 млрд.

Снимка: Getty Images

Само година и половина след трансфера си в „Манчестър Сити“ цената на Феран Торес вече е съвсем различна. В началото на 2022 г. „Барселона“ плаща около 55 млн. евро, за да го върне в Испания, а в договора му е заложена освобождаваща клауза в размер на 1 млрд. евро - стандартна практика за каталунците, но и показателна за доверието, което клубът има към футболиста, отбелязва GoodReturns.

Въпреки че е сред най-разпознаваемите футболисти на „Барселона“, Феран Торес не е разкривал публично какви са доходите му или какво е нетното му състояние. Основните му приходи идват от договора с каталунския клуб, бонусите за представяне и рекламните партньорства. Според специализирани платформи той печели по няколко милиона евро годишно, но тези оценки не са официално потвърдени.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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