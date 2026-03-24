Броят на милиардерите расте: Цели 390 нови в списъка

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Това е втората най-добра година за новите милиардери след 2021 г.
Най-новите попълнения в списъка на Forbes за милиардери включва хора от 40 държави и територии като общото им състояние се оценява на 755 млрд. долара.
Съединените щати са водещи в света по брой нови милиардери със 106 души , включително двамата най-богати новодошли: Едуин Чен (оценено богатство: 18 милиарда долара), основател на компанията за изкуствен интелект Surge AI, и Питър Малък (16,1 милиарда долара), председател, главен изпълнителен директор и мажоритарен собственик на компанията за финансово планиране Creative Planning, съобщава Forbes.
Китай има втория по големина брой нови милиардери - 55 (включително трима от Хонконг), водени от основателите на компанията за изкуствен интелект Лиу Дебинг (9,1 милиарда долара) от Жипу и Ян Джунджие (7,2 милиарда долара) от MiniMax Group. Германия е трета с 42 нови имена, а Индия е четвърта с 30.
Сред най-известните новодошли е певицата и автор на песни Бионсе Ноулс-Картър , която е натрупала състояние от приблизително 1 милиард долара благодарение на години продажби на музика, турнета и колекциониране на произведения на изкуството със съпруга си милиардер Джей Зи (оценяемо богатство: 2,8 милиарда долара).
Междувременно, малко повече от десетилетие след като той и други инвеститори продадоха слушалките си Beats by Dre на Apple през 2014 г. за около 3 милиарда долара в брой и акции, хип-хоп легендата д-р Дре най-накрая се присъединява към списъка и тази година, с оценено състояние от 1 милиард долара.
Също така е и легендата на тениса Роджър Федерер , който дебютира в списъка с приблизително състояние от 1,1 милиарда долара, благодарение на 20-те си титли от Големия шлем на сингъл и дял в швейцарския производител на обувки On Running.
Джеймс Камерън , режисьор на хитове като „Титаник“, „Аватар“ и поредицата „Терминатор“, е друга знаменитост сред новодошлите, с приблизително нетно състояние от 1,1 милиарда долара. Канадецът е спечелил три Оскара и четири Златни глобуса във впечатляваща кариера, която го е превърнала във втория най-високоплатен режисьор на всички времена (след дългогодишния член на списъка Стивън Спилбърг, чието нетно състояние се оценява на 7,1 милиарда долара).
Почти две трети от новите милиардери в света са натрупали богатството си сами, което означава, че са го натрупали сами, а не са го наследили.
Това включва тримата 22-годишни съоснователи на стартъпа за набиране на персонал с изкуствен интелект Mercor: Брендан Фуди, Адарш Хиремат и Сурия Мидха (всеки с приблизително нетно състояние от 2,2 милиарда долара), всички от които са по-млади от Марк Зукърбърг, когато той стана милиардер на 23 години. Мидха, най-младият от тях с два месеца, е и най-младият милиардер в света, който е натрупал богатство със собствени сили.
Богатството на Кимбъл Мъск също се счита за независимо придобито, въпреки че брат му Илон несъмнено му е помогнал , и именно малките акции на Кимбъл в огромните компании на Илон, Tesla и SpaceX, съставляват по-голямата част от очакваното му състояние от 1,4 милиарда долара.
Най-богатата жена в списъка тази година е Дженифър Гилбърт (оценено нетно състояние: 5,7 милиарда долара), чийто развод с основателя на Rocket Mortgage и собственик на Cleveland Cavaliers Дан Гилбърт (27,9 милиарда долара) беше обявен през септември. Тя е една от 76-те нови милиардери, само 12 от които са натрупали богатството си самостоятелно, докато останалите са наследили богатството си.
Най-богатият сред новодошлите, изградили собствено състояние, е китаецът Джоу Сяопин (3,8 милиарда долара), който е съосновател на Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems с покойния си баща през 1993 г.
На 20 години, най-младият новодошъл - и най-младият нов милиардер в света - е Амели Фойгт Трейес (1,1 милиарда долара), чийто дядо, Вернер Рикардо Фойгт (който почина през 2016 г.), е съосновател на бразилската компания за електрическо оборудване WEG. Тя е с три седмици по-млада от германския фармацевтичен наследник Йоханес фон Баумбах (6,6 милиарда долара), който дебютира в списъка миналата година. Братята и сестрите на Фойгт Трейес, Фелипе и Педро, и двамата на 22 години, също са новодошли с приблизително състояние от 1,1 милиарда долара всеки.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Няма яснота за колко дълго ще бъде прекъснато подаването на природен газ
