Броят на милиардерите расте: Цели 390 нови в списъка

Това е втората най-добра година за новите милиардери след 2021 г.

Най-новите попълнения в списъка на Forbes за милиардери включва хора от 40 държави и територии като общото им състояние се оценява на 755 млрд. долара.

САЩ са начело по брой милиардери

Съединените щати са водещи в света по брой нови милиардери със 106 души , включително двамата най-богати новодошли: Едуин Чен (оценено богатство: 18 милиарда долара), основател на компанията за изкуствен интелект Surge AI, и Питър Малък (16,1 милиарда долара), председател, главен изпълнителен директор и мажоритарен собственик на компанията за финансово планиране Creative Planning, съобщава Forbes.

Китай има втория по големина брой нови милиардери - 55 (включително трима от Хонконг), водени от основателите на компанията за изкуствен интелект Лиу Дебинг (9,1 милиарда долара) от Жипу и Ян Джунджие (7,2 милиарда долара) от MiniMax Group. Германия е трета с 42 нови имена, а Индия е четвърта с 30.

Най-известните „новодошли“

Сред най-известните новодошли е певицата и автор на песни Бионсе Ноулс-Картър , която е натрупала състояние от приблизително 1 милиард долара благодарение на години продажби на музика, турнета и колекциониране на произведения на изкуството със съпруга си милиардер Джей Зи (оценяемо богатство: 2,8 милиарда долара).

Междувременно, малко повече от десетилетие след като той и други инвеститори продадоха слушалките си Beats by Dre на Apple през 2014 г. за около 3 милиарда долара в брой и акции, хип-хоп легендата д-р Дре най-накрая се присъединява към списъка и тази година, с оценено състояние от 1 милиард долара.

Също така е и легендата на тениса Роджър Федерер , който дебютира в списъка с приблизително състояние от 1,1 милиарда долара, благодарение на 20-те си титли от Големия шлем на сингъл и дял в швейцарския производител на обувки On Running.

Джеймс Камерън , режисьор на хитове като „Титаник“, „Аватар“ и поредицата „Терминатор“, е друга знаменитост сред новодошлите, с приблизително нетно състояние от 1,1 милиарда долара. Канадецът е спечелил три Оскара и четири Златни глобуса във впечатляваща кариера, която го е превърнала във втория най-високоплатен режисьор на всички времена (след дългогодишния член на списъка Стивън Спилбърг, чието нетно състояние се оценява на 7,1 милиарда долара).

Много от тях са натрупали богатството си сами

Почти две трети от новите милиардери в света са натрупали богатството си сами, което означава, че са го натрупали сами, а не са го наследили.

Това включва тримата 22-годишни съоснователи на стартъпа за набиране на персонал с изкуствен интелект Mercor: Брендан Фуди, Адарш Хиремат и Сурия Мидха (всеки с приблизително нетно състояние от 2,2 милиарда долара), всички от които са по-млади от Марк Зукърбърг, когато той стана милиардер на 23 години. Мидха, най-младият от тях с два месеца, е и най-младият милиардер в света, който е натрупал богатство със собствени сили.

Богатството на Кимбъл Мъск също се счита за независимо придобито, въпреки че брат му Илон несъмнено му е помогнал , и именно малките акции на Кимбъл в огромните компании на Илон, Tesla и SpaceX, съставляват по-голямата част от очакваното му състояние от 1,4 милиарда долара.

Най-богатите жени

Най-богатата жена в списъка тази година е Дженифър Гилбърт (оценено нетно състояние: 5,7 милиарда долара), чийто развод с основателя на Rocket Mortgage и собственик на Cleveland Cavaliers Дан Гилбърт (27,9 милиарда долара) беше обявен през септември. Тя е една от 76-те нови милиардери, само 12 от които са натрупали богатството си самостоятелно, докато останалите са наследили богатството си.

Най-богатият сред новодошлите, изградили собствено състояние, е китаецът Джоу Сяопин (3,8 милиарда долара), който е съосновател на Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems с покойния си баща през 1993 г.

Най-младият милиардер

На 20 години, най-младият новодошъл - и най-младият нов милиардер в света - е Амели Фойгт Трейес (1,1 милиарда долара), чийто дядо, Вернер Рикардо Фойгт (който почина през 2016 г.), е съосновател на бразилската компания за електрическо оборудване WEG. Тя е с три седмици по-млада от германския фармацевтичен наследник Йоханес фон Баумбах (6,6 милиарда долара), който дебютира в списъка миналата година. Братята и сестрите на Фойгт Трейес, Фелипе и Педро, и двамата на 22 години, също са новодошли с приблизително състояние от 1,1 милиарда долара всеки.

