Те имат милиарди и все още теглят ипотечни кредити: Ето защо

Защо Мъск и Зукърбърг теглят ипотечни кредити

Въпреки че Илон Мъск е най-богатият човек в света и е на път да стане първият трилионер в историята, дори той направи нещо, което правят милиони обикновени хора - взе ипотечен кредит. За най-богатите хора в света това не е признак за липса на пари, а за добре обмислена финансова стратегия, която помага капиталът им да работи и да носи доходност.

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск е взел множество големи ипотеки върху имотите си в Калифорния. Според Fortune сред тях е заем от цели 61 милиона долара от банката Morgan Stanley, който се отнася до пет имота.

Защо милионерите не си купуват имоти в брой?

Една къща може да е ценен актив, но не и ликвиден. След като дадена сума пари бива вложена в мот, достъпът до тях обикновено изисква продажба на имота или отдаване на имота по наем. Дори ако цената на жилището се повиши, този собствен капитал не е лесно достъпен за други инвестиции или разхози, пише Investopedia.

За купувачите, които разполагат с много пари и могат да си позволят да купят недвижимо имущество без тегленене на заем, въпросът не е в това дали могат, а трябва ли. Използването на ипотека им позволявеа да запязт по-голямата част от капитала си на разположение.

Представете си купувач, който би могъл да плати 1 милион долара в брой за жилище. Вместо това, той внася 20% първоначална вноска и инвестира останалите 800 000 долара. Ако тези пари носят 7% годишна лихва, докато ипотеката струва 6%, разликата, натрупваща се с течение на времето, може да доведе до допълнително богатство.

Разбира се, доходността не е гарантирана, а вземането на заеми винаги е свързано с риск. Но за някои купувачи решението не е просто да надминат заема, а да запазят гъвкавостта си.

Други милиадери, които използват този трик

Подобна стратегия е използвана от директора на компанията „Мета“ Марк Зукърбърг , един от най-богатите хора в света. През 2012 г. той рефинансира дома си в Пало Алто с 30-годишна ипотека с променлива лихва от само 1,05 процента.

С толкова ниска лихва, заемът на практика му струваше много малко, така че нямаше смисъл да държи почти шест милиона долара, обвързани в недвижими имоти, вместо в инвестиции. Това беше особено привлекателно през десетилетието на изключително ниски лихвени проценти след финансовата криза.

