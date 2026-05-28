Полицията в Атина арестува двама мъже за търговия с наркотици за над 420 хил. евро

Какво казва Гръцкото законодателство за наркотиците?

Двама мъже са били арестувани в Атина по обвинения за търговия с наркотици на стойност над 420 000 евро на черния пазар, както и за незаконно притежание на оръжие, цитира БТА.

Според изявление на полицията арестите са били извършени в понеделник след получен сигнал, посочва гръцкото издание. При акция в жилището на 25-годишен заподозрян служителите на реда са открили и конфискували 75 килограма марихуана, 750 грама кокаин, пистолет, мачете и четири електронни прецизни везни.

Снимка: iStock

По случая е бил задържан и 20-годишен мъж, за когото се предполага, че е получил един килограм марихуана от основния заподозрян. От полицията уточняват, че двамата арестувани са чуждестранни граждани, които и преди са били свързвани с престъпления, включително случаи, свързани с наркотици.Националността им не се съобщава. Разследването по случая продължава, а властите проверяват възможни връзки на задържаните с други престъпни дейности.

Какво казва Гръцкото законодателство за наркотиците?

Гръцкото законодателство за наркотици е сред най-строгите в Европа, като Закон № 4139/2013 не прави разлика между „леки“ и „тежки“ вещества. Притежанието за лична употреба на минимални количества се наказва с до 5 месеца затвор, но съдът може да замени присъдата с пробация или лечение за зависими лица. Шофирането под въздействие на наркотици води до незабавно отнемане на книжката, тежки глоби и затвор, а предизвикването на катастрофа с фатален изход може да доведе до доживотна присъда.

При разпространение, производство и трафик наказанията рязко ескалират до минимум 8 години лишаване от свобода и огромни глоби между 50 000 и 1 000 000 евро. Присъдите стават максимално тежки при утежняващи обстоятелства, като например разпространение около училища, болници, граници и летища или при участие на длъжностни лица. В случай на арест в Гърция е критично незабавно да изискате адвокат и да се свържете с Българското посолство, преди да давате каквито и да е показания.