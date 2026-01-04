БОТАШ с почти 45 млрд. лири загуба и одитни нарушения, установени в доклад

Загуби, субсидии и одитни забележки очертават тежкото финансово състояние на турската газова компания

Турската държавна петролна и газова компания „БОТАШ“ е отчела нетна загуба от 44,9 млрд. турски лири (1,27 млрд. долара) за 2024 г., показва одитен доклад, внесен в турския парламент, пише БГНЕС.

Върховният одитен орган на Турция е констатирал редица регулаторни нарушения, свързани с изплащането на възнаграждения и социални придобивки. Според доклада компанията е изплащала на мениджъри и висши служители надбавки за работа на смени, които надвишават лимитите, определени с президентски указ. Тези плащания не са били включени в задължителните изчисления за тавана на възнагражденията.

Одитът установява и „допълнителни плащания“ към служители, които не членуват в синдикат, въпреки че нормативната уредба не предвижда правно основание за подобни компенсации. Същевременно тези суми са били изключени от брутните лимити на възнагражденията, определяни на всеки шест месеца с президентски указ. Одиторите съобщават още, че 457 служители са получили помощи за отглеждане на деца без законово основание.

Сметната палата призовава подобни плащания да бъдат прекратени, а средствата – възстановени от получателите. В доклада се посочва и че „БОТАШ“ не е поискала задължителните становища от Министерството на финансите и хазната във връзка с регулаторни промени, които са оказали влияние върху разходите на компанията.

По данни на Министерството на финансите и хазната „БОТАШ“ е получила 155 млрд. турски лири (3,9 млрд. долара) компенсации за т.нар. „загуби по служебно задължение“ от държавния бюджет през първите 11 месеца на 2025 г. Това е над два пъти повече от 66 млрд. турски лири, изплатени през 2024 г.

Компанията отчита загуби от години, основно заради правителствената политика, която я задължава да продава природен газ под себестойността му с цел ограничаване на инфлацията. Финансовите отчети за 2024 г. показват, че разходите за продажби в размер на 735,9 млрд. турски лири са надхвърлили приходите от 733,6 млрд. турски лири. Това означава, че дружеството е реализирало загуба още преди отчитането на оперативните разходи.

Министерството на енергетиката на Турция посочва, че приблизително 60% от разходите за природен газ на домакинствата се покриват чрез държавни субсидии.

