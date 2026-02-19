Илон Мъск и Дженсън Хуангм съветват студентите какво да учат, за бъдат успешни

Най-търсените специалности вече не са в сферата на изкуствения интелект

В епохата на изкуствения интелект и автоматизацията някои от най-влиятелните технологични лидери предлагат изненадваща промяна в начина, по който студентите трябва да се подготвят. Вместо да се фокусират основно върху програмирането и софтуера, Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на Nvidia, и Илон Мъск от Tesla настояват младите хора да се върнат към основите – особено към физиката и математиката, предава Money Control.

Снимка: Reuters

По време на скорошно събитие в Пекин Хуанг беше попитан какво би учил, ако беше студент днес. Неговият отговор изненада мнозина: „Вероятно щях да уча физически науки.“ Въпреки че той е изградила Nvidia като най-ценната компания за чипове в света, Хуанг смята, че следващата голяма стъпка в развитието на изкуствения интелект не е само софтуерна, а се корени в дълбокото разбиране на физическия свят.

Хуанг подчерта, че бъдещите AI системи, особено тези, които работят в роботика и реални среди, ще изискват силни познания по физика. „Следващата вълна изисква от нас да разбираме триене, инерция и причинно-следствени връзки“, обясни той, визирайки концепцията за „физически изкуствен интелект“. С разширяването на AI извън чисто дигитални задачи към взаимодействие с реалния свят, уменията в механика, материалознание и физика ще стават все по-ценни.

Илон Мъск, известен с Tesla и SpaceX, също подчертава значението на физиката. Той многократно е заявявал, че разбирането на първите принципи – основни истини, извлечени от физическите закони – е ключът към създаването на иновации с реален мащаб. Подкрепата на Мъск е съвсем логична предвид проектите му в реалния свят. От ракети до автономни автомобили, предизвикателствата, с които се сблъсква, изискват задълбочено разбиране на физиката, далеч отвъд писането на код.

Съветите на Хуанг и Мъск отразяват по-широка тенденция – нуждата от връщане към научните основи, които движат реалните иновации. Докато програмирането остава важно, бъдещето на роботиката и физически ориентирания AI ще зависи по-малко от умението да се пише код и повече от разбирането на физическия свят.

