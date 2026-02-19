Тежкотоварните шофьори са притеснени, заради тол такса с нова тарифа

Това алармираха автомобилни превозвачи във връзка със започналата регистрация на тежкотоварните автомобили в онлайн калкулатора на Националното тол управление

Повечето превозни средства над 3,5 тона в България попадат в най-ниския клас по въглеродни емисии. Това означава, че преминаването им по платените пътища ще стане значително по-скъпо заради увеличените тол такси, предава "Сега". Това алармираха автомобилни превозвачи във връзка със започналата регистрация на тежкотоварните автомобили в онлайн калкулатора на Националното тол управление. Чрез него собствениците сами трябва да определят класа на своето превозно средство спрямо отделяните емисии на въглероден диоксид.

Снимка: iStock

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) призова в последните дни собствениците и водачите на превозни средства над 3,5 тона да се регистрират бързо, тъй като от 1 март се очаква новата тарифа на тол таксите. Според публикация на „Сега“ новите правила ще отразяват и екологичния клас на превозното средство. Камионите и автобусите с най-нисък клас – най-замърсяващите с CO₂ – ще плащат почти двойно по-високи такси спрямо сегашните ставки.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е подготвило рязко увеличение на тол таксите за тежкотоварни автомобили – между 30 и 130% от 1 март. Калкулаторът за определяне на класа въглеродни емисии работи от 15 декември 2025 г. на сайта на Националното тол управление. АПИ очаква да бъдат регистрирани около 180 000 превозни средства над 3,5 тона и приканва фирмите да се справят с регистрацията до 1 март 2026 г., въпреки че новата тарифа все още не е одобрена от Министерския съвет.

Крайният срок за обществено обсъждане на новата тарифа изтече на 17 февруари. След това МРРБ ще разгледа становищата и евентуално ще внесе промени, а служебният кабинет ще трябва да одобри окончателните ставки. От сдруженията на автомобилните превозвачи уточняват, че е постигната договорка всички тежкотоварни автомобили с екокатегория Евро 6 да запазят сегашните нива на таксите. Това е важно, защото при регистрацията за CO₂ класа всички превозни средства, произведени преди 2025 г., в момента се причисляват към най-ниския клас, дори и да са Евро 6.

Досега размерът на тол таксите отразяваше само поддръжката на пътната инфраструктура. Сега България трябва да приложи евродиректива от 2022 г., която изисква въвеждането на CO₂ компонент, както и други два компонента за шумово и въздушно замърсяване от задръствания. Те обаче засега ще бъдат с нулеви стойности. АПИ предупреждава, че който не се регистрира до 1 март, може да го направи и по-късно, но ще бъде таксуван по най-ниския клас, което води до най-високата ставка за въглеродния компонент.

