BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1845 BGN
Петрол
69.3 $/барел
Bitcoin
$67,052.6
Последвайте ни
1 USD
1.1845 BGN
Петрол
69.3 $/барел
Bitcoin
$67,052.6
Свят Газът в Европа поскъпва с 8% към 34 евро за мегаватчас

Газът в Европа поскъпва с 8% към 34 евро за мегаватчас

Свят

bTV Бизнес екип

Причината е ескалиращото напрежение между Съединените щати и Иран

Фючърсите на европейския природен газ се повишиха с над 8% към 34,35 евро за мегаватчас на нидерландския хъб TTF, задълбочавайки вчерашното поскъпване от близо 7 на сто, тъй като нарастват опасенията, че ескалиращото напрежение между Съединените щати и Иран може да наруши потоците на втечнен природен газ (LNG) през ключови маршрути в Близкия изток.

Пазарите са фокусирани върху доставките през Ормузкия проток, маршрут за около 20% от световния LNG, включително за износа от Катар, вторият по големина износител, пише БНР.

Бившият принц Андрю ощетил британското семейство с 12 млн. паунда, за да прикрие секс скандал

Подов за опасенията даде вчерашната непотвърдена информация на новинарския сайт Axios, че военните действия на САЩ срещу Иран могат да бъдат факт по-рано от очакваното и да бъдат по-продължителни, като в същото време Израел настоява за смяна на режима в Техеран, което повишава рисковете за регионалните доставки.

Обединяваме две банкови сметки в една без такси до края на февруари

Ограничените запаси в газохранилищата на ЕС оказват допълнителна подкрепа за поскъпването на синьото гориво, като към 17-и февруари хранилищата са запълнени на едва 32,5% - под 43,33% точно преди година и най-ниското ниво от 2022 г. насам, а в Германия тяхната запълняемост е на едва 22,33%, според данните на Gas Infrastructure Europe (GIE).

Поскъпването обаче може да се бъде ограничен от по-топлото време, стабилните потоци въпреки прекъсванията в Норвегия и по-силните възобновяеми енергийни източници в Германия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата