Газът в Европа поскъпва с 8% към 34 евро за мегаватчас

Причината е ескалиращото напрежение между Съединените щати и Иран

Фючърсите на европейския природен газ се повишиха с над 8% към 34,35 евро за мегаватчас на нидерландския хъб TTF, задълбочавайки вчерашното поскъпване от близо 7 на сто, тъй като нарастват опасенията, че ескалиращото напрежение между Съединените щати и Иран може да наруши потоците на втечнен природен газ (LNG) през ключови маршрути в Близкия изток.



Пазарите са фокусирани върху доставките през Ормузкия проток, маршрут за около 20% от световния LNG, включително за износа от Катар, вторият по големина износител, пише БНР.

Подов за опасенията даде вчерашната непотвърдена информация на новинарския сайт Axios, че военните действия на САЩ срещу Иран могат да бъдат факт по-рано от очакваното и да бъдат по-продължителни, като в същото време Израел настоява за смяна на режима в Техеран, което повишава рисковете за регионалните доставки.





Ограничените запаси в газохранилищата на ЕС оказват допълнителна подкрепа за поскъпването на синьото гориво, като към 17-и февруари хранилищата са запълнени на едва 32,5% - под 43,33% точно преди година и най-ниското ниво от 2022 г. насам, а в Германия тяхната запълняемост е на едва 22,33%, според данните на Gas Infrastructure Europe (GIE).



Поскъпването обаче може да се бъде ограничен от по-топлото време, стабилните потоци въпреки прекъсванията в Норвегия и по-силните възобновяеми енергийни източници в Германия.

